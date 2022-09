Arranca la aplicación de la vacuna hexavalente para niños de 18 meses, 2, 6 y 8 años

La Secretaría de Salud invita a papás y mamás que tengan hijos de 2, 4, 6 y 18 meses de nacidos, a llevarlos a aplicar el refuerzo de la vacuna hexavalente, que se ofrece de forma gratuita en centros de salud de la ciudad.

La SSE, contempla aplicar dicha vacuna que protege de poliomielitis, difteria, tos ferina, tetanos, hepatitis B y haemophilus influenza.

La vacuna hexavalente, debe aplicarse a los 2, 4 6 y 18 meses de edad, por lo que se invita se completar este esquema durante la campaña estatal de septiembre.

Cabe hacer mención, que la hexavalente, es la vacuna que anteriormente se nombraba pentavalente, con características que hacen una dosis mejorada.

Al igual que otros biológicos, el objetivo es garantizar la protección de la salud en la niñez ante padecimientos que pueden comprometer la salud.

Por esto la dependencia estatal hizo hincapié en qué vacunarse, es una manera de prevenir enfermedades que afectan el sano crecimiento.

Foto: Cortesía | SSE

A la par, se aplican en centros de salud, y comunitarios la vacuna BCG, que se coloca al nacimiento, pero dadas las condiciones de desabasto, quienes no la hayan recibido, pueden acudir esta semana.

En este sentido, se aplica con dosis única, hasta la edad de 14 años, con la finalidad de prevenir casos graves de tuberculosis.

La SSE, dio a conocer que en los puntos que a continuación se detalla, se atiende a partir de las 7:00 horas, de lunes a viernes hasta el 30 del mes en curso.

Para acceder a la vacuna, se pide llevar la cartilla de salud o de vacunación del niño o niña a vacunar y en caso de tenerla, solo hay que solicitarla.

Entre los centros de salud en los que se aplica, está el Martín López, localizado en C. 30 de Abril No. 2106; el Centro de Salud Rosario en la C. 46 y Terrazas; el Centro de Salud San Felipe, en C. Escudero no. 501.

El Centro de Salud Revolución, en C. Vicente Guerrero y Córdova; el localizado en Av. Los Nogales casi esquina con Av. Las industrias.

El Centro de Salud 2 de Octubre en C. 61 y Ópalo; eco. Villa y tercera; el Centro de Salud Insurgentes érez No. 1011; el Centro de Salud Villa Juárez en C. 6 de Enero y 3ª No. 303.

Centro de Salud Univeirsitario, en Ma. De Jesús Bejarano No. 12, así como el Centro de Salud San Jorge en C. 20 y Prog. No. 6601.