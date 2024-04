¡Arrancan campañas locales! Son casi 8 mil aspirantes a cargos de elección popular en el estado

Dado que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, tal como se tenía previsto con antelación, hoy, 7 mil 708 candidatos a ocupar alguno de los 871 cargos de elección popular en el ámbito local inician sus respectivas campañas electorales con las cuales pretenden ganar la simpatía de la ciudadanía a fin de sumar los votos necesarios que les permitan ganar la contienda que se efectuará el próximo 2 de junio.

Con algunas piezas aún moviéndose debido a algunas impugnaciones presentadas o por otras circunstancias, durante los próximos 35 días los aspirantes harán lo propio presentando a la ciudadanía sus propuestas a implementar de llegar a las presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y diputaciones.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Chihuahua Candidatos del PAN, PRI y PRD no han solicitado ningún tipo de seguridad: Dirigentes estatales

En el caso de la capital, es preciso recordar que la batalla por la Presidencia Municipal se debatirá entre Marco Antonio Bonilla Mendoza, que encabeza la coalición Juntos por el Bien de Chihuahua (PAN – PRI – PRD); Miguel LaTorre Saénz, por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chihuahua (Morena – PT); Enrique Valles Zavala, por Movimiento Ciudadano; Rosario Florentina Montoya Rodríguez, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Hilda Lucía Sánchez Villalobos, por México Republicano, y Daniel Ernesto Quezada Mendoza por Pueblo.

Como actos protocolarios del arranque de sus campañas, se tiene previsto que Bonilla Mendoza inicie junto con los candidatos a los demás cargos en punto de las 18:00 horas en la plaza de Armas. LaTorre Sáenz en conjunto con los demás aspirantes guindas lo hará en la intersección de las calles 38 y Caudillos del Sur, en la colonia UP, en punto de las 17:00 horas. Movimiento Ciudadano hará lo propio igualmente a las 17:00 horas en la Plaza de Todos.

Cabe señalar que en los diferentes eventos que se tienen programados se espera la participación de varios artistas locales, entre conjuntos musicales, imitadores de artistas y demás a fin de amenizar esta fiesta que representa el arranque de campañas.

Respecto a la Presidencia Municipal de Juárez, quienes buscan ganar dicho cargo son Rogelio Loya Luna, por la coalición Juntos por el Bien de Chihuahua; Cruz Pérez Cuéllar, por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chihuahua; María Esther Mejía Cruz, por Movimiento Ciudadano; Luis Fernando Rodríguez Giner, por el Partido verde Ecologista de México; Jesús Enrique Romanillo Leyva, por México Republicano, y Jaime Flores Aguirre, por Pueblo.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Es preciso recordar que, con el objetivo de enfocarse de lleno en sus campañas y no interferir en sus actividades como funcionarios públicos, al momento han solicitado licencia a sus cargos Marco Bonilla, Cruz Pérez, César Peña, quien contiende para el Senado de la República, los diputados panistas Rocío Sarmiento, quien va por una diputación federal, Roberto Carreón, Saúl Mireles, Yesenia Reyes e Isela Martínez, así como la integrante de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Nancy Frías.

También es preciso destacar que, de los actuales diputados locales, 16 buscarán la reelección, por lo que se desconoce si otros más solicitarán licencia posteriormente.

De esta manera, se sumarán todas estas actividades a las de las campañas federales para concluir en su totalidad el 29 de mayo para dar un espacio de tres días para el periodo de análisis previo a la jornada electoral a efectuarse el 2 de junio.