Arresta SSPE a seis personas con armas de fuego en Aquiles Serdán

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), detuvo a seis sujetos en el municipio de Aquiles Serdán, con diversas armas de fuego, por lo cual procedió a su traslado para que sean sometidos a una investigación.

Fueron agentes de la Fuerza Especial SWAT, quienes detuvieron el pasado 26 de julio a 6 personas en el Municipio de Aquiles Serdán, por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes de la SSPE, a través de los recorridos de vigilancia, detectaron en un costado del tramo carretero del municipio a un grupo de personas.

Foto: SSPE

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Estos presuntos, se trasladaban en dos vehículos tipo pickup, por lo que al tener a la vista a los agentes del orden, adoptaron una actitud evasiva y nerviosa.

Al acercarse los agentes, las 6 personas se identificaron como José Hasem L. C., Manuel Ramón T. G., Christian Jesús A. R., Jaime C. J., Sergio Geovanni B. C. y Elsie Yadira P. H., quienes portaban 2 armas de fuego.

Foto: SSPE

El armamento asegurado es el siguiente: una pistola Glock .40 mm, así como una pistola Ruger 9mm, ambas con sus respectivos cargadores abastecidos con un total de 23 cartuchos útiles, razón por la que fueron detenidos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

También, se les aseguraron ambos vehículos, una Toyota Tundra 2006, así como una Chevrolet Silverado 2017, así como las armas de fuego y los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para dar continuidad con las indagatorias correspondientes