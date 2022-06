Asegura Cesar D. que se fue del país por amenazas de la delincuencia

Después de que esta tarde el juez Humberto Chávez Allende fijó que la vinculación o no a proceso a César Horacio D. será este miércoles 08 de junio, el ex gobernador pidió la palabra en la audiencia en la que ha sido señalado presunto desvío de recursos, y aseguró que no huyó del país, que se fue luego de que la pasada administración estatal le retiró a sus escoltas y tenía amenaza por parte de la delincuencia.

Además expuso que debió viajar a Houston, Texas, a una cirugía de columna que ya tenia programada.

Señaló que mientras que su administración si dejó obras, la que encabezó Javier Corral solo se planteó llevarlo a la cárcel.

Dijo que su mayor lucha será "reivindicar a mi familia y mi nombre" .

Hizo referencia a que al terminar su administración ya se le había programado una cirugía de columna, para el 12 de diciembre de 2016 después de haber sido intervenido en tres ocasiones en Chihuahua capital.

Afirmó que su cuerpo ya "expulsaba" una vértebra lumbar.

Dijo que el mismo día de la cirugía programada fue cuando lo llamaron citar, y el notario incluso levantó una constancia que imposibilitaba que acudiera a rendir declaración.

A partir de ese momento, afirmó que

la Fiscalía General del Estado comenzó para iniciarle un proceso penal.

Dijo que a un dia de concluir su gestión como gobernador se me retiró a sus escoltas lo que lo puso en situación vulnerable ya que como gobernador se dedicó a combatir la delincuencia y por esto ya había sido amenazado por los logros obtenidos fruto de su trabajo.

Agregó que ahora tiene la oportunidad de reivindicar su nombre y el de su familia, en el estado en el que siempre ha vivido.