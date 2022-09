Asegura diputada del PAN que AMLO busca militarizar el país como en Venezuela

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en lo general y en lo particular la ampliación de la permanencia de las fuerzas armadas en la Guardia Nacional con cambios para que sea como su planteamiento original al 2028 y no al 2029, con el voto de los diputados del PRI, Morena, PT y Verde Ecologista, la legisladora por Chihuahua, Rocío González Alonso, expresó que se trata más de un tema político del dirigente nacional del Revolucionario Institucional con Morena, ya que no presentaron argumentos sólidos del porque ampliar el periodo.

Chihuahua Apoyan Morena y PRI prórroga para que Ejército siga en las calles; PAN se opone

Detalló que cuando se aprobó la creación de la Guardia Nacional en el 2019 se indicó que las fuerzas armadas estarían solo hasta el 2024, y con el paso del tiempo se estaría integrando a civiles, sin embargo fue algo que no ocurrió.

Agregó González Alonso que el 80% de la Guardia Nacional está conformada por elementos de las fuerzas armadas, lo que habla de una militarización normativa.

“Tenemos esperanza de que en el Senado se frene dicha situación, porque mantener a las fuerzas armadas, es una tendencia a militarizar el país, aunque se diga lo contrario, ya que así ocurrió previamente en otros países como Cuba y Venezuela”, indicó la congresista federal.

Abundó que no es que no confíe en el ejército, sino en el titular de la SEDENA, ya que se ha visto que está de acuerdo en todo con el presidente de la república.

Por último dijo González Alonso que espera que la ciudadanía se informe, no con políticos, sino con analistas, académicos para que conozcan cómo está la situación de delicada en la militarización.

Cabe mencionar que se la iniciativa del PRI se aprobó con 335 votos a favor, 152 en contra y abstención. Durante el debate se aceptó la reserva del vicecoordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores quien propuso que la participación del Ejército no exceda del 30 de marzo de 2028, lo cual acota el plazo a nueve años.