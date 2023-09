Asegura diputada García que agresión a su vivienda no es un tema personal sino político

Tras una exhaustiva investigación, la diputada América García continúa en espera de resultados que esclarezcan el caso de vandalismo en su domicilio y su vehículo el pasado 14 de septiembre, donde "no se oculte la verdad" y quede como ejemplo de las demás posturas de temas políticos, debido a que sostiene que fue no fue un tema personal, sino uno político.

Aclara que es fiscalía quien tiene la información y quien lleva la investigación del caso, además señala con convicción que lo que le pase a ella o a su familia es responsabilidad del Estado en materia de seguridad, y así como a cualquiera de los chihuahuenses le pudiera pasar.

Esto en base a un comentario en redes sociales donde se señala que este tipo de comentarios que se escribieron en el auto y casa de la diputada son en una connotación sexual, además que, al estar en temporada de campaña, América relaciona lo sucedido a una cuestión política.

“No es un tema personal, es político, y confío en el trabajo que tiene que hacer la fiscalía”, dijo luego de comentar que espera que no se trate de culpar a personas ajenas por este incidente, además que exhorta a cibernética a realizar su trabajo correspondiente para atrapar al presunto o presuntos culpables.

La diputada América habló sobre su iniciativa que presentará el día de mañana, el cual se basa en las experiencias que pasan en las campañas electorales en redes sociales, donde se suben comentarios agresivos que no pasan de ser solo “memes”, no obstante, no dejan de ser considerados como una agresión.

Para poder parar este tipo de violencias, se debe contar con que el estado cuenta ya con un sistema de investigación lo suficientemente amplia para poder hacer un cambio en estas situaciones, “queremos ver que funcione”, dijo la diputada que espera ver los resultados de los 4 mil 200 millones que se han gastado en el programa Centinela.

De igual forma, recalcó que ella considera que esto fue un tema político dado a que en la zona donde vive, los residentes son en su mayoría gente de la tercera edad con la que se lleva bien, y en el tiempo en que ha pasado en su casa jamás se vio en la necesidad de implementar medidas de seguridad o cámaras, dado a que no es un lugar peligroso.

“Es aquí, que a través de esta situación y muchos otros motivos que no puedo decir por el tema de investigación, puedo asegurar que es un tema político”, en este momento se está llevando a cabo un proceso de investigación para esclarecer los detalles del vandalismo en la vivienda de la diputada América García.