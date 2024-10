Asegura Francisco Lozoya que orden de aprehensión en su contra es un intento por difamarlo

El dirigente transportista Francisco Lozoya se presentó en la sala de prensa del Gobierno del Estado para responder a la información que señala que existe una orden de aprehensión en su contra, acusando que se trata de un intento por difamarlo con datos falsos.

El líder de los concesionarios anunció que emprenderá acciones legales contra quienes resulten responsables de esta difamación, relacionada con una supuesta orden de aprehensión por no rendir cuentas ante la CTM durante los últimos 10 años.

“Hay registros de reuniones con transportistas y actas de presencia de los transportistas. A la brevedad posible voy a poner una demanda por la difamación que están haciendo estas personas”, dijo.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Francisco Lozoya también explicó que no fue notificado legalmente, ya que el documento fue dejado en un domicilio con el cual no tiene ninguna relación. “Si tuviera algo que ocultar, no estaría yo aquí, no he hecho las cosas mal, es una mentira que en 10 años no he hecho una reunión con transportistas”, dijo en entrevista

Lozoya expresó que estaba en la mejor disposición de acudir ante el llamado de la jueza y llevar lo necesario del departamento contable, para comprobar que todo estaba en orden.

“No me notificaron donde debía ser, cuando sea notificado yo atenderé el llamado de la autoridad”, dijo, a la par de que mostraba el amparo que le otorgó un juez federal, el cual estaba sustentado en la no correcta notificación por parte de la autoridad judicial.