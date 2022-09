Asesinato de policía no quedará impune: Gilberto Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, aseguró que el asesinato del agente de la policía municipal Arturo Hernández, no quedará impune, y señaló que las indagatorias no sólo se enfocarán para capturar a los agresores, sino también contra todo el que pudiera estar involucrado.

Comentó que los organismos de inteligencia al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, no cuentan con información de que la orden para asesinar al policía municipal Arturo Hernández, haya salido del Cereso de Aquiles Serdán, y detalló que esa versión está bastante alejada de la realidad.

Policiaca Acribillan a policía municipal en la colonia Alamedas; salía de su hogar

“Sé que este caso no quedará impune, no sólo vamos contra los tiradores sino también contra las personas que pudieron haber estado ligadas al homicidio de este oficial; los policías no estamos solos, tenemos una gobernadora que siempre nos ha respaldado desde que era alcaldesa”, subrayó.

Loya Chávez destacó que las autoridades tienen la capacidad suficiente para hacer frente a ese tipo de situaciones, por lo que reiteró que los policías de todas las corporaciones, están respaldados por el gobierno.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El funcionario dijo desconocer si el agente asesinado contaba con alguna investigación en su contra, y resaltó que desde hace cerca de tres años se encontraba asignado a un punto de vigilancia específico, es decir, no patrullaba ni era tenía responsabilidades como primer respondientes.

Añadió que será la Fiscalía General del Estado quienes lleven las líneas de investigación, sin embargo, hasta el momento no se apunta a algún centro penitenciario.