Así deberán ser las ceremonias de fin de curso a nivel básico

Las ceremonias de fin de curso en educación básica para el ciclo escolar 2021-2022 solo podrán realizarse en el horario correspondiente al plantel escolar y en espacios abiertos, ello como parte de los lineamientos que estableció la Secretaría de Educación y Deporte.

Una de las disposiciones establecidas es que dichas ceremonias se realizarán en el periodo comprendido del lunes 4 al viernes 8 de julio, exclusivamente durante el horario escolar correspondiente a cada plantel.

Solo podrán llevarse a cabo dentro de las instalaciones escolares, priorizando el uso de espacios abiertos, la institución puede tomar la decisión de que sea una ceremonia virtual y no se permite la organización de caravanas como alternativa.

Se deberán cumplir los protocolos de salud tanto al ingreso como al interior, el aforo se determinará en función del espacio disponible en la institución escolar, garantizando la sana distancia de las y los asistentes, y priorizando la asistencia de padres, madres de familia y tutores.

La vestimenta a utilizar es el uniforme escolar (de no tenerlo, uso de ropa cotidiana), las actividades de organización y ensayos deben priorizar el aspecto académico, no fomentar su desatención, y no se permite el acceso a vendedores (alimentos, arreglos, fotografía, etc.).

Ninguna institución educativa deberá contemplar actividades que generen gastos adicionales a las madres, padres de familia y tutores (renta de salones, vestimenta como toga y birrete, paquetes de fotografías, placas, convivios, comida, etc.).

Estos lineamientos aplicarán para todas las instituciones públicas y particulares del nivel básico, enfatizando la posibilidad de ajustes en función de la situación sanitaria y las disposiciones que se emitan por parte de la Secretaría de Salud.