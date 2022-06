Así fue la última misa del padre Javier Campos; celebró 50 años de vida sacerdotal

El pasado 17 de junio el padre Javier Campos S.J. celebró sus 50 años de ordenación sacerdotal en compañía de la agrupación Esposas Cristianas en la ciudad de Monterrey, en su homilía declaró "quien vive en el campo ve el amor, la ternura, la empatía que tienen con la naturaleza, ahí puedo entender el amor de Dios, de los momentos más agradables de mi vida ha sido acompañar a la gente en sus últimos momentos, quiero darle gracias a Dios de tanta alegría que me comunica el poder acompañar a la gente, sobre todo cuando la asesinan, cuando la gente muere acribillada o a balazos, y los indígenas transmiten la esperanza en el Dios de la vida".

El sacerdote Joaquín César Mora S.J., quien fue asesinado el pasado 20 de junio junto al presbítero Javier Campos S.J. en Cerocahui, en el municipio de Urique, cuando un hombre perseguido por un sujeto armado se refugió en una iglesia para resguardarse de un ataque, sin embargo, el victimario lo agredió en el interior, al igual que a dos sacerdotes que se encontraban en el templo.

Por lo anterior, el pasado 17 junio el padre Javier Campos S.J. celebró sus 50 años de ordenación sacerdotal en compañía de la agrupación Esposas Cristianas en la ciudad de Monterrey, por lo que refirió durante su homilía "mis hermanas gemelas como mi mamá me las presentó, dado que nacimos la agrupación y yo en el mismo año, es un gusto el poder compartir esta alegría de 50 años de estar al servicio del Reino, al servicio de Jesús".

Cuando uno vive en el campo hay mucha gente que no llega a entender, hay gente que me ha tocado que vive en partes desérticas y llegan a mi parroquia y se toman una fotografía frente a un pino, una vaca, me ha tocado ver esta realidad de que los tarahumaras cuando regresan de un viajecito, vienen arrimándose a la casa y sale la chivita a recibirlos, así como sale el perrito cuando llega uno a su casa.

Es interesante ver como tienen el rebaño, como los pastizales no son suficientes salen en las mañanas y llevan los animalitos y los cuidan, se sientan y el rebaño esta alrededor.

Es difícil que alguien quiera dar la vida por un justo, ahora por un pecador, y por tantos miles y millones de pecadores, Jesús lo hace, mi mamá nos preguntaba si nosotros creíamos que nos quería a lo que respondíamos que sí, junten el amor de todas las mamás de todo México, es mucho, junten el de todas las mamás de todo el mundo, el amor de Dios es más, junten el amor de todas las mamás de todo el pasado, el presente y futuro, en comparación del amor de Dios se queda como una gotita, siéntanlo, experiméntenlo.

El Papa nos dice que tenemos que tener el olor a oveja, y yo creo que mi experiencia en la sierra es esto, tengo recorridos en 50 años, más de millón y medio de kilómetros andados porque las parroquias que he tenido es poca la población pero muy dispersas, y la gente agradece más que nada el que este uno cercano.

De los momentos más agradables de mi vida ha sido acompañar a la gente en sus últimos momentos, como descansa la gente, los ve uno tensos y cuando llega uno a darle el consuelo que da solamente Dios con la santa unción, con la compañía cercana con el sacramento de la reconciliación, la cara cambia, se ve la tranquilidad entran en un estado de paz, yo creo que ese acompañamiento es de lo más bello, de lo más hermoso que puede uno tener.

Es de lo que entre otras cosas quiero darle gracias a Dios de estos 50 años, el poder acompañar a la gente y les digo a veces son 10, 20 o 25 horas ir de mi parroquia a los pueblos más lejanos, quiero darle gracias de tanta alegría que me comunica el poder acompañar a la gente sobre todo cuando asesinan, cuando la gente muere acribillada, a balazos o por un parto, por un accidente, esa alegría que puedo compartir con ellos, esa tristeza que puedo convivir con ellos, esa esperanza que tienen en medio de la sequía.

"Quiero darle gracias a Dios por esa esperanza que viven los indígenas, por esa esperanza que transmiten en el Dios de la vida, hay muchas otras cosas pero es lo fundamental que ellos tienen, que se la comunican a uno y lo evangelizan".

¿Qué palabras dieron la agrupación Esposas Cristianas?

Por su parte una integrante de la agrupación de Esposas Cristianas comentó "muy querido padre Javier nuestro hermano gemelo en la agrupación, hoy nos unimos a usted para agradecer a Dios el regalo de su sacerdocio, hace 50 años el Señor abrió sus brazos y lo consagro sacerdote para siempre, son 50 años de amor, de entrega generosa a las almas de bendición para todos aquellos a quienes ha tocado con su corazón, Alter Christus, otro Cristo mediador entre Dios y los hombres, compañero de camino, de alegrías, de esperanza".

Tiene por su ministerio el privilegio de dar vida a través del bautismo, de alimentar esa vida de gracia a las personas con el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor, de mostrarles el infinito amor de Dios cuando la persona se ha equivocado siendo ministro de su misericordia a través del sacramento de la confesión, y al final del camino tiene el privilegio de llenarlas de paz para regresar gozosos a la casa del Padre con la Santa Unción.

Cuantas obras de trabajo arduas, de oración profunda, cuantas satisfacciones y también cuanta incomprensión, soledad, desolación, días de luz y consuelo, 50 años es un aniversario de oro un jubileo de amor, estamos seguras que en el cielo también hay una gran fiesta, un gran jubileo del Padre Eterno al ver en usted a Jesús su hijo amado, en quien tiene todas sus complacencias, jubilo de sus papas don Salvador y nuestra querida señora Josefina, y de sus hermanos quienes celebran en esta comunión de todos los santos una humilde acción de gracias junto a todas nosotras, gracias por todos estos años, por compartir con nosotras a su querida mamá a quien también recordamos muy de manera especial, y agradecemos el haber infundido en usted el amor al sacerdocio y a nosotras y el amor a nuestro sacerdocio bautismal.

"Estamos seguras que su entrega generosa y fiel a su vocación tiene y tendrá una repercusión eterna en las almas que ha tocado con la Palabra de Dios, los sacramentos, con su testimonio, su servicio y entrega a todos los que Dios Nuestro Señor ha puesto en su camino".