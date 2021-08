Así se integrará el Congreso del Estado

De no presentarse impugnaciones a la designación que hizo el Instituto Estatal Electoral en torno a las diputaciones de representación proporcional, el Congreso del Estado quedaría conformado por 4 grupos parlamentarios: el PAN con 14 diputados, Morena con 10, el PRI con 5 y Movimiento Ciudadano con 2; mientras que el PT y el PRD alcanzarían a estar representados cada uno con una diputada.

Quienes ganaron por tierra sus diputaciones se encuentran:

PAN: Marisela Terrazas, Distrito 5 con sede en Ciudad Juárez; Ismael Pérez Pavia, Distrito 11 con sede en Meoqui; Georgina Bujanda, Distrito 12 de Chihuahua; Rocío Sarmiento, Distrito 13 de Guerrero; Saúl Mireles Corral, Distrito 14 en Cuauhtémoc; Alfredo Chávez, Distrito 15 en Chihuahua; Mario Vázquez Robles, Distrito 16 con sede en Chihuahua; Carlos Olson, Distrito 17 con sede en Chihuahua; Carla Rivas, Distrito 18 en Chihuahua; Roberto Carreón, Distrito 19 en Delicias y Luis Aguilar, Distrito 20 con sede en Camargo.

Morena: Leticia Ortega, Distrito 2 en Juárez; Óscar Daniel Avitia, Distrito 3 de Juárez; Rosana Díaz Reyes, Distrito 5 en Juárez; Gustavo de la Rosa Hickerson, Distrito 7 en Juárez; Cuauhtémoc Estrada, Distrito 8 con sede en Juárez; Magdalena Rentería, Distrito 9 en Juárez; María Antonieta Pérez Reyes, Distrito 10 con sede en Ciudad Juárez.

PRI: Edgar José Piñón, Distrito 21 con sede en Parral y Noel Chávez Velázquez, Distrito 22 con sede en Guachochi.

Yesenia Guadalupe Reyes ganó el Distrito 1 con sede en Nuevo Casas Grandes participando con la coalición Nos Une Chihuahua, integrada por el PAN y PRD, quedando como la única representante del partido del PRD en el Congreso del Estado.

Deyanira Ozaeta tendrá el Distrito 6 con sede en Ciudad Juárez, quien ganó por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PT y Panal; quedó registrada en el Legislativo como la única representante del PT.

Los próximos diputados que llegaron por la denominada vía fácil o plurinominal, fueron:

PAN: Rosa Isela Martínez, Gabriel García Cantú y Diana Ivette Pereda.

Morena: Óscar Castrejón, Ana Luisa Rojas y Adriana Terrazas.

PRI: Omar Bazán, Ivón Salazar y Georgina Zapata.

Movimiento Ciudadano: Francisco Sánchez Villegas e Ilse América García Soto.

De esa lista de 33 legisladores locales, fueron 7 quienes lograron reelegirse y repetirán como diputados durante los próximos tres años, y son:

Marisela Terrazas, Deyanira Ozaeta, Gustavo de la Rosa Hickerson, Georgina Bujanda, Rocío Sarmiento, Luis Aguilar y Omar Bazán Flores.

En la lista de los plurinominales destaca el hecho de que Francisco Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano y Omar Bazán, del PRI, ambos dirigentes estatales de sus partidos, se colocaron en el número 1 de sus partidos políticos.

Destacan algunos nombres como el de Ismael Pérez Pavía, presidente municipal de Meoqui; María Antonieta Pérez, de Morena, quien fue diputada federal por el PAN; la comunicadora Rosana Díaz, quien por varios años fue conductora del noticiero matutino de Televisa Juárez; Alfredo Chávez, regidor capitalino; Leticia Ortega, regidora juarense; Mario Vázquez Robles, ex dirigente estatal del PAN y exjefe del gabinete municipal en la administración de María Eugenia Campos; Carlos Olson San Vicente, exsenador suplente y ex subsecretario de Gobierno en la actual administración de Javier Corral; Luis Aguilar, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social en la actual administración de Javier Corral; Rosa Isela Martínez, esposa del actual coordinador del grupo parlamentario del PAN, Fernando Álvarez Monje; Óscar Castrejón, abogado de Morena; la morenista Adriana Terrazas Porras, exsenadora y ex diputada federal por el PRI; la priista Georgina Zapata, ex diputada federal, hija de Doroteo Zapata, líder de la CTM, y actualmente secretaria general del CDE del PRI.