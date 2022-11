Asiste y disfruta hoy y mañana de “La golondrina y su príncipe”

El espectáculo multidisciplinario “La golondrina y su príncipe” continúa este sábado y domingo, y los próximos tres fines de semana, después de su estreno que se llevó ayer el cual fue todo un éxito para los asistentes quienes salieron satisfechos y haciendo comentarios positivos sobre este trabajo del director Alberto Espino y de los actores y bailarines chihuahuenses.

Se espera la misma cantidad de personas en cada uno de los shows, 4 mil, y posiblemente asistan más personalidades políticas como fue el caso del viernes donde el alcalde Marco Bonilla y su familia asistieron, así como el secretario de Gobierno, César Jáuregui.

De igual forma, entre el público presente se encontraban familiares de los artistas que forman parte de este espectáculo, siendo más de 80 actores y bailarines, orquesta y músicos solitas en vivo, la gran mayoría de ellos orgullosamente chihuahuenses, y quienes dejaron un buen sabor de boca a todos los presentes con su arte.

La puesta en escena aborda a Oscar Wilde, como narrador de la historia, que presenta una ciudad fantástica europea del siglo XIX en la estética del steampunk, donde la diferencia entre las clases sociales es muy pronunciada. En el centro de la ciudad se erige la estatua de “El príncipe feliz”, esculpida en honor a un joven príncipe que vivió y murió rodeado de lujos, ajeno a las desgracias del pueblo, y suyo espíritu, según cuenta una leyenda, se encuentra atrapado en la estatua.

Una noche, una pequeña golondrina llega a dicha ciudad, al separarse de su parvada, que ya se ha ido hacia el sur en una migración postnupcial. Busca refugio a los pies de la estatua cuando se percata de que el príncipe está llorando, pues ahora que es una estatua puede observar el sufrimiento de la gente a causa de la pobreza.

Con la ayuda de su nueva amiga voladora podrá ayudarles, y así, poco a poco, el príncipe y la golondrina descubrirán su camino, la afirmación de esencia y el surgimiento de un gran amor.

Cabe señalar que ayer las bajas temperaturas no inmutaron los ánimos de los capitalinos de ir a disfrutar del número musical, ante tal inclemente se estuvieron prestando cobijas a los asistentes para que el frío fuera menos, las cuales se estarán utilizando a lo largo de las demás funciones y al finalizar la temporada se donarán a un refugio de animales.

Las funciones restantes, 11, tendrán lugar los días: 12, 13, 18, 19, 20, 26, 27, 28 de noviembre, así como 2, 3 y 4 de diciembre, de igual forma se les recuerda las personas que no hayan alcanzado boleto habrá oportunidad de ver el espectáculo si se forman en la fila única donde se les dejará entrar, siempre y cuando no asista algunos de los ciudadanos que tenían acceso y de última hora no asistieron, por lo cual ellos podrán ocupar su lugar dentro del foro.

Asimismo, fuera del mismo foro hay sillas con capacidad para mil espectadores quienes así lo deseen pueden ver la puesta en escena cómodamente a través de pantallas que están instaladas alrededor del Parque El Palomar, que es la sede del evento.