Asisten cientos a sumarse a demanda colectiva contra Aras

Más de 400 posibles defraudados por Aras se reunieron en las inmediaciones de la Deportiva Sur, a fin de entregar papelería para sumarse a las Acción Colectiva contra Aras Business Group.

Parte del equipo de trabajo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, está apoyando para interponer la demanda colectiva que está trabajando el abogado Omero Villalba, de la Defensoría Pública.

Ciudadanos estuvieron un poco impacientes porque el abogado no llegaba, y la diputada no pudo asistir en esta ocasión, por lo que sintieron que no había alguien a cargo.

Hubo personas que llegaron desde las 06:00 y 07:00 horas, con tal de ser los primeros en entregar la papelería, y poder retirarse a realizar otros pendientes.

Se les pidió entregar en una carpeta la copia del contrato, y escribir en esta su nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono y correo electrónico a fin de poderlos localizar.