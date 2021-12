Aspiro a ser sucesor del presidente de la República: Monreal

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en el Senado de la República, Ricardo Monreal, dio a conocer que aspira a suceder al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para poder generar las condiciones que le permitan profundizar la Cuarta Transformación.

Reiteró que una vez que Morena lance la convocatoria para la candidatura a la Presidencia de la República, se inscribirá, sin embargo, subrayó que esperará los tiempos, ya sean en los próximos meses o en los próximos años, pues aún falta tiempo para que eso pudiera darse.





Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





“Quiero profundizar en la Cuarta Transformación, porque me asiste la razón histórica, me asiste la razón de identidad partidista; tengo 24 años en este proyecto, soy fundador de Morena y me asiste la identidad del ideario político del presidente, soy aliado del presidente y soy simpatizantes de la 4T, es decir, todos los elementos indispensables para participar, los tengo; lo digo contundentemente, aspiro a ser sucesor del presidente en su momento”, manifestó el morenista.

Explicó que es en el estado de Chihuahua, en donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado el menor crecimiento de aceptación entre la ciudadanía, con un 52 por ciento, aún y cuando en el resto del país, registra una aprobación de entre el 67 y el 70 por ciento, lo que representa que salvo en Ciudad Juárez, en esta entidad, Morena ha tenido el avance que esperado, por lo que aseguró que deberán trabar más y difundir más lo que Morena se encuentra haciendo en el resto del país, como institución y como partido político.

“El presidente de la República, no se mete en los temas de partido, pero su labor de gobierno, ayuda a impulsar nuestra opción política para el futuro, ya sea para el 2024, pero también para la elección de gobernadores; aunque él no influye partidistamente, el cumplimiento de sus compromisos y su propia actitud, ayudan mucho a que Morena se consoliden en el país”, explicó el senador.

Detalló que en el estado de Chihuahua, el perfil que desde un principio era el idóneo para encabezar la candidatura de Morena por la gubernatura, era Cruz Pérez Cuellar, lo cual demostró en la forma en que ganó la alcaldía de Ciudad Juárez.

“No pierdan de vista a Cruz Pérez Cuéllar, aún falta mucho tiempo para renovar esta gubernatura, pero si hace un buen papel y desempeña bien su función en Ciudad Juárez, habrá que darle seguimiento a la acción y al trabajo de Pérez Cuéllar”, señaló Ricardo Monreal.

Respecto a los procesos internos de Morena, para elegir a sus candidatos, Monreal, expresó que es necesario que se transparenten aún más, mediante la información detallada sobre los mecanismos, las encuestadoras encargadas, el número del sondeo de opinión, la forma de darse a conocer, así como el cuestionario a aplicar, para que una vez teniendo esa información, los representantes en los seis estados en donde habrá proceso electoral el año próximo, firmen el acuerdo y así se eviten divisiones, fisuras y deserciones, al interior del partido.