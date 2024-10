Asume Sheinbaum la presidencia de Mexico; refrenda compromiso de carreteras para Chihuahua

Durante su toma de protesta como la primera presidenta de la historia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo a los mexicanos que mantendrá todos los programas sociales implementados por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como el mejor mandatario que ha tenido México.

Anunció los compromisos de los primeros cien días de gobierno, así como una serie de proyectos para diferentes entidades de la República, destacando temas de interés para el estado de Chihuahua, como el de la carretera Guaymas – La Junta, así como la de Nuevo Casas Grandes – Bavispe, las cuales fueron anunciadas en su momento por el presidente saliente y que estarán a cargo de la administración de Sheinbaum Pardo.

“Iniciamos el segundo piso de la Cuarta Transformación que significa mantener nuestros principios, nuestras causas, las que dieron origen a nuestro movimiento, vamos a gobernar con los principios de la Cuarta Transformación, por el bien de todos, no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, dijo.

Foto: Daniel Galeana / El Sol de México

Adelantó que durante los fines de semana que dure su mandato, visitará todos los estados del país, incluyendo a los del norte, como lo es el estado de Chihuahua, mientras que las conferencias matutinas conocidas como “mañaneras” se desarrollarán habitualmente entre semana.

La nueva presidenta dijo que en su sexenio se garantizarán derechos como la libertad de expresión, la libertad de prensa y los derechos humanos, descartando tajantemente el uso de la fuerza pública para reprimir al pueblo de México.

“Combatiremos cualquier forma de discriminación, no al racismo, no al clasismo y no al machismo”, subrayó la doctora, quien enfatizó en que también se respetarán la libertad sexual y las garantías de todos los ciudadanos priorizando el respeto.

Resaltó la aprobación de la Reforma al Poder Judicial de la Federación, por lo que recalcó que en los próximos días el Senado de la República estará emitiendo la convocatoria para la elección de integrantes del PJF la cual se llevará a cabo en junio del 2025, lo que dará independencia y autonomía al Poder Judicial erradicando la corrupción.

Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que estarán impulsando la Reforma Electoral con lo que se pretende reforzar la participación ciudadana, implementar la revocación de mandato, las consultas públicas y la reducción del costo de las elecciones, por lo que aseguró que en el 2027 se someterá a la revocación de mandato, y se promoverá el principio de no reelección para que se aplique a todos los cargos de elección popular en el país y se prohibirá la sucesión para todos los puestos de elección popular, por parte de familiares.

“No regresará el modelo neoliberal que tanto daño le hizo a México, se mantendrá la economía moral y el humanismo mexicano. No regresaré el avión presidencial, tampoco el Estado Mayor Presidencial ni viviré en Los Pinos, vamos a vivir en el Palacio Nacional”, subrayó.

En su mensaje dijo también que, se mantendrá la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal y continuará un gobierno sin lujos y privilegios, para que ahora sí, nadie gane más que la presidenta de la República.

Reiteró que se garantizarán todos los programas del Bienestar, como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión Universal para los Adulto Mayores, Pensión Universal para Personas Con Discapacidad, Becas Benito Juárez para Estudiantes de Preparatoria Pública, Becas a Estudiantes de Escasos Recursos, Producción y Pesca Para el Bienestar, Fertilizantes Gratuitos, Precios de Garantía, La Escuela Es Nuestra y La Clínica Es Nuestra.

Agregó que todas las mujeres de 60 a 64 años recibirán un apoyo bimestral, lo que representará un nuevo programa social en beneficio de todas las ciudadanas las cuales serán inscritas por los servidores de la nación.

Hizo énfasis en que también se reforzará el Sistema de Salud mediante la contratación de 20mil enfermeras y médicos para que sea una realidad la atención a la salud casa por casa de todos los adultos mayores, y se consolidará el IMSS Bienestar como el mejor sistema de salud.

Cabe mencionar que dentro del mensaje recalcó que se buscará la coordinación con Estados Unidos para la ampliación de los puentes transfronterizos, los cuales son fundamentales para ambas naciones.

Descartó la militarización del país y dijo que con el actuar de las fuerzas federales, se podrá construir un verdadero estado de derecho, lo que podrá realizarse con los cambios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Poder Judicial de la Federación.