¡Atención! Hoy estarán vacunando vs Covid19 a mayores de 22 años en Chihuahua

Con la finalidad de inmunizar a más población, hoy se estará aplicando la vacuna contra Covid a personas a partir de los 22 años, informó la Secretaría del Bienestar.

Los puntos de vacunación son los siguientes:

Peatonales: Centro de Convenciones, en avenida Tecnológico y Riva Palacio; Universidad del Valle de México, en prolongación Teófilo Borunda No. 14001; Instituto Tecnológico de Chihuahua I, ubicado en Av. Tecnológico No. 2909; Instituto Tecnológico de Chihuahua II, en Av. de las Industrias No. 11101, Complejo Industrial Chihuahua.

Vehicular y peatonal: Estadio de Béisbol de la Deportiva Sur, en Blvd. José Fuentes Mares, Colonia Ávalos No. 31074.

Vehicular, Campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el Circuito Universitario.

La programación es la siguiente: apellidos con las letras N, O y P, de 7:00 a 11:00 horas; con las letras Q y R, de 11:00 a 14:00; con las letras S a la U, de 14:00 a 16:00 horas y de la V a la Z, de 16:00 a 18:00 horas.

Además, se está vacunando a las mujeres embarazadas a partir de la novena semana de gestación, que sean mayores de 18 años.