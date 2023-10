Atenderán comedores del Club Campestre mil 500 asistentes al Torneo de la Amistad

Hasta mil 500 deportistas están listos para atender los encargados de los comedores instalados en el Club Campestre, una de las sedes del Torneo de la Amistad 2023, en la capital del estado grande, este es atendido por un equipo especial que contrataron para esta clase de eventos.

Con los alimentos listos, un equipo de 10 personas, entre cocineros, meseros, personal en área de mostrador, se encuentran preparados con la mejor atención para los atletas participantes, pues están listos con un gran número de platillos para deleitar a los visitantes.

El acceso a esta área es exclusivamente con una pulsera que se diseñó con un chip especial para los jugadores tanto de Tenis, Pádel y Golf, estos son los deportes que se practican en el Campestre, los deportistas llegan paulatinamente durante las horas que terminan sus actividades.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Para nosotros no se nos complica el trabajar en esta clase de eventos, laboramos en el Campestre la mayoría del tiempo, en bodas y todo de este tipo, por lo que no se nos complica, además, no llegan todos juntos a comer, por lo que se nos facilita hacer las cosas en el día”, comentó Nancy Corral, encargada del área de comedores en el Club Campestre durante el Torneo de la Amistad 2023.

Durante los primeros dos días, Corral también afirmó que reciben deportistas tanto foráneos como locales y esto ayuda a desahogar en cierta manera al sector restaurantero que se ve saturado durante gran parte del día, especialmente en los últimos desde la llegada de los atletas y sus familias, que comenzaron a arribar a la capital del estado grande desde el fin de semana.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Estamos preparados para cualquier circunstancia, no hemos tenido inconvenientes hasta el momento, esperamos que sigamos de esta manera, nosotros estamos encantados de atenderlos, son todos bienvenidos a disfrutar de la comida chihuahuense”, aseguró Nancy.

Serán tres días de actividades en el Campestre Club, hoy concluyen las actividades en el golf, mientras que pádel y tenis definirán campeones mañana, por lo que, se espera un día más de mucha afluencia en las instalaciones del club.