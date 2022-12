Atendió Municipio a más de 9 mil estudiantes en salud mental durante el 2022

El Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) del gobierno municipal, brindó servicios preventivos y de atención en materia de salud mental a 9 mil 318 integrantes de la comunidad estudiantil de escuelas primarias, secundarias, preparatorias, y universidades del municipio en este 2022.

A través del programa de promoción y atención a la salud mental, el IMPAS, tamizó a estudiantes para identificar niveles de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno explosivo intermitente, y riesgo de suicidio. Asimismo, de acuerdo a los resultados de dichos tamizajes, se brindaron mil 828 consultas psicológicas a las personas que así lo requirieron y/o solicitaron, abonando así a la salud mental del alumnado.

Se contó con un total de 17 mil 718 asistencias a los 714 talleres psicoeducativos para jóvenes acerca del fortalecimiento de habilidades para la vida como la autoestima, la empatía, manejo de emociones y solución de problemas y conflictos; así como de orientación y consejería para las y los docentes, y de crianza positiva para madres y padres de familia.

El programa se implementó en ambos ciclos escolares del año, y contó con la participación de la Escuela Rotaria No. 2 Nayo Revilla, la Escuela Primaria Dr. Ángel Castellanos, las Secundarias Estatales número 8366, 3044, 3060, las Secundarias Federales No. 9 y No. 8, el CECYT 21, el CETIS 86, el CONALEP I, la Preparatoria Ignacio Allende, los planteles 1, 2, 3, 4, y 8 del COBACH, los CBTIS 122 y 158, la Preparatoria Estatal Maestros Mexicanos 8421, la Universidad de Durango, la Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua, y la Universidad Pedagógica Nacional.

Se indicó que este programa forma parte de las acciones que integran la campaña para la prevención del suicidio “Yo Te Quiero Vivo”, mediante la cual se busca la identificación oportuna de factores de riesgo, para así brindar atención psicológica a las familias de Chihuahua Capital.

Para más información sobre los servicios del IMPAS, puedes comunicarte al número 614-200-48-00 o al 072 en las extensiones 2259, 2260 o 2261, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.