Atiende Casa de Migrantes San Agustín a más 2 mil personas en una semana

La Casa de Migrantes San Agustín informó que en la última semana, atendió a más de 2 mil personas en situación de movilidad que cruzaron por la ciudad de Chihuahua, quienes intentan llegar a la frontera de México con Estados Unidos, vía Cuidad Juárez, en el marco de la crisis migratoria que sacude al país.

En ese sentido, Linda Flores, coordinadora del refugio para migrantes, informó que la capacidad del albergue está llena, sin embargo, sí se atiende a todas las personas migrantes que van de paso. En ese sentido, llamó a tener paciencia si es que se observan a personas afuera de las instalaciones, considerando que se ofrecen regaderas, comida caliente, mochila de viaje, medicina en caso de requerirla, ropa y tenis para continuar el viaje, pero el acceso es de manera ordenada y controlada, para la seguridad de todas y todos.

Acotó que tan solo durante el pasado sábado 23 de septiembre de 2023, se atendieron a las personas esperaban atención en el exterior de la Casa de Migrantes San Agustín, que se contabilizaron alrededor de 90 personas, quienes recibieron ropa, alimento, medicina y paquetes para continuar su viaje.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Es un reto mayor; hay que entender que la migración no es responsabilidad de las iglesias –porque también hay otras denominaciones que hacen un trabajo maravilloso-, entendemos que es un derecho a emigrar, como dice el Papa Francisco. No es culpa nuestra, no es culpa de ningún partido, de ningún gobernante. Tenemos que entender que salen de sus países por democracias fallidas, que debiera de servirnos para entender”, afirmó la defensora y activista por los derechos de las personas migrantes.

Linda Flores propuso trabajar para hacer un programa para darle salida la migración de manera segura y ordenada en su paso por México, en el que haya colaboración de los tres órdenes de gobierno, en las localidades que atraviese la ruta migrante.

“Si el gobierno norteamericano, una disculpa por eso, si el gobierno norteamericano está abriendo la puerta a la gente de Venezuela, y ya hay un programa para que estas personas puedan pasar, vamos a buscar que la migración sea ordenada. Esta migración, para que se ha ordenada, tiene que tener un llamado en general, en conjunto, donde no reclames a un gobierno al municipio, al Estado o a la federación. Necesitamos migración ordenada y para que sea ordenada, necesitamos saber ¿cómo van a ser los programas de recepción? ¿Con qué espacios humanitarios se cuenta? ¿Cómo los estados vamos a recibir esas personas? porque van a pasar”, advirtió.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En ese sentido, refirió que más allá de los principios éticos, cristianos, -y aunque no fueran cristianos-, señaló que sí es un gobernante que está administrando un país, estado o ciudad, debe establecer cómo recibir a las personas migrantes, o qué tiene que hacer para que el impacto de los migrantes sea el menor en la comunidad.

Juárez Albergue provisional del INM estará en Anapra: Cruz Pérez Cuellar

“Que no se salgan, por ejemplo, de los patios de donde avanzan; o de las obras de ayuda humanitaria. Bueno, tengo que poner señalamientos, tengo que sentarme con las obras de ayuda humanitaria y decirles, “Les ayudo, ¿cómo les mandamos a la gente? ¿Cómo concientizo a la población, que canalicen a la gente a estos espacios? ¿Cómo me sumo a que la gente no vaya y lleve comida a lo loco a las calles, o donde los vean? Porque eso va a generar basura y nadie quiere recoger la basura y después se convierte un problema en un problema de salud pública y en un conflicto con los vecinos”, manifestó la coordinadora de la Casa de Migrantes San Agustín.

Para resolver esa problemática, instó a establecer una ruta segura para las personas migrantes a quienes se les indique por qué calles o vías pueden llegar a las casas de atención a personas migrantes, con visibilización para tengan acceso a esa información, y facilitarles su paso por la ciudad de Chihuahua, y generen un impacto menor en la comunidad.

Advirtió que la dotación de ayuda a personas migrantes sin orden o por canales no adecuados, puede generar situaciones adversas, incluso, xenofobia entre la comunidad.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Migración ordenada

“La migración regular, o sea, la migración ordenada, implica que desde que entran a las fronteras sur del país, se sepa quiénes son estas personas. Para esto, ellos tendrían que buscar su regularización y la condición de refugiados y tendrían que empezar un proceso. Eso implicaría más tiempo, pero permitiría saber quiénes son las personas que están entrando y cuántas son, de manera real. Una vez que ya está esto, pueden viajar en autobús para llegar directamente a la frontera. No tienen por qué estar pasando todo este Vía Crucis por las ciudades”, explicó Linda Flores de Casa del Migrante San Agustín.

Para lograrlo, mencionó que se puede hacer un programa con recursos específicos, tanto para afrontar a norte como para afrontar a sur.

Chihuahua En busca del sueño americano: Aseguran que faltan más de mil 500 migrantes en llegar al estado

Compartió que en otras ciudades que son paso de migrantes, se ha reconocido la labor titánica que se realiza en Chihuahua capital, donde percibieron que se veía muy poca gente migrante desplazada a otra zonas, como en el centro, por la contención que se ha logrado, y derivar a las personas en movilidad en áreas cercanas a la Central de Autobuses; o que personal de la Casa del Migrante los traslade a hospitales, en caso de requerir atención médica.

“Ha sido un trabajo titánico, pero lo seguimos haciendo. No es que no haya migrantes en Chihuahua, es que ha sido un trabajo titánico de contener a la población de eso, eso es migración ordenada, pero cada vez es más la gente y cada vez se nos agotando más las fuerzas y los recursos. Y más, si no hay coordinación y solidaridad. Aquí se trata de vencer el miedo; no se trata de ellos, se trata de nuestra humanidad como dice el Papa, o sea, es nuestra humanidad: es lo que hacemos nosotros frente a ellos. Lo urgente es buscar una estrategia para que la migración sea ordenada y que toda esta gente que pasa por la ciudad pueda tener, estancias más dignas, más seguras”, dijo.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Ayuda al migrante coordinada y segura

Linda Flores hizo un llamado a la comunidad a colaborar con la causa de las personas migrantes, uniéndose a las obras humanitarias que ya existen y que trabajan de forma ordenada y segura, para el bienestar de las personas en movilidad, y canalizando la ayuda directamente a este población.

Chihuahua Venezolanos en busca del sueño americano; crisis económica impulsa migración

“Si tú sientes en tu corazón, el llamado de ayudar a migrantes, súmate a las obras de ayuda humanitaria que ya hay. No vayas a donde están y lleves a lo loco comida y les avientes bolsas de ropa, de la que la mitad sirve y la mitad no sirve; y después, se convierte en basura. Hay muchas maneras de trabajar de manera conjunta y desde luego, reconocer todos los esfuerzos que se hacen en el sector Salud, mi respeto para lo que lo que hace, siempre hemos tenido, buenas respuestas de ellos a niveles institucionales. Han sido excelentes aliados”, reconoció.

En los paquetes que se arman como kits de viaje, se incluye latas de atún, agua embotellada, ropa, pomadas, cobijas, café para el camino, ropa y tenis.

“Es muy complicado, porque a veces nos faltan recursos, nos falta ropa ahorita. Estamos pidiendo ropa de hombres, que estén buen estado y limpia. Necesitamos ropa, pantalones, camisetas, mochilas, que estén buen estado y que esté limpio”, finalizó.