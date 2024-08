Atiende De la Peña a enfermera que hace huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno

Luego de casi una semana desde que Maricruz Pérez comenzó una huelga por supuesto despido injustificado, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña sostuvo una reunión con la enfermera, donde se habló de la restitución de su puesto en el Hospital General, así como del salario caído.

Durante la reunión, de la Peña le pidió un voto de confianza a la enfermera hasta que pudiera revisar y analizar la situación, para después poder brindarle una solución digna, acordando una segunda reunión el siguiente miércoles para entregar una respuesta.

Maricruz le pidió al secretario que al analizar la situación, hiciera énfasis en la violencia laboral y en los errores que se están cometiendo en el área de enfermería en el Centro de Cancerología, alegando que este no cumple con las normas y proceso del cuidado del paciente.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Lo anterior, debido a que la enferma señaló que están ausentes los filtros de doble verificación que evitan errores como en el que ella se vio involucrada, donde a pesar de que la dosis del medicamento pasó por las manos de otras tres personas, solo ella se vio sancionada.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la razón del despido de Maricruz Pérez se debió a que administró la dosis de tres días a un paciente con cáncer pulmonar, por lo que, al haber puesto la salud y la vida de un paciente primerizo en riesgo, se decidió retirarla de su trabajo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

No obstante, la enfermera sostuvo que ella no se encontraba capacitada para desempeñar las labores en el Centro de Cancerología, dado a que en sus casi 29 años de trabajo siempre estuvo tras el escritorio, y al efectuarse su cambio, no recibió la capacitación adecuada.

Por ello, durante la reunión le pidió a Santiago de la Peña la oportunidad de su reinstalación como enfermera administrativa y no en operativa, pero en otro hospital, puesto a que no desea volver al mismo nosocomio de dónde la corrieron.

De igual forma, la enfermera le pidió al secretario tener empatía con su situación, debido a que estaba a 4 años de jubilarse cuando fue despedida, “no puedo quedarme sin sustento económico ni prestaciones derivadas de los años trabajados”, expresó Maricruz.

Además, parte de los acuerdos a cumplir por parte de la enfermera en caso de que se solucione la situación, es que retirará la demanda laboral y solicitará los sueldos caídos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Por otro lado, Maricruz se encuentra en la Plaza Hidalgo frente a Palacio de Gobierno ofreciendo pruebas de glucosa para la ciudadanía, en lo que gusten apoyarla, debido a que por el despido no cuenta con los ingresos suficientes para su sustento.