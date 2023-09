Atiende Director de Odontología a alumnos inconformes

El director Juan Antonio Galache Vega arribó alrededor de las 8:00 de la mañana a la facultad de Odontología, para escuchar a alrededor de 120 alumnos que se reunieron para exigir material y mantenimiento del mismo.

Uno de los jóvenes de último semestre enlistó las inquietudes y exigencias del alumnado entre las cuales destacaron que las instalaciones son deplorables, los techos que están en pésimas condiciones se caen a pedazos sobre los estudiantes y que no cuenta con material necesario para realizar sus consultas.

Parte de los materiales que necesitan para atender a sus pacientes son escariadores, aparatos para los rayos x, localizados de ápices dental, lámpara de fotocurado; las cuales según el alumnado oscila entre 25 a 35 mil pesos, por lo que debería ser accesible con el dinero que pagan todos los estudiantes de la Facultad.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Otro estudiante de octavo semestre comentó que el instrumental sale oxidado, que no se imprimen la radiografías que les exigen los médicos, no funcionan los laboratorios, no tienen autoclave y no hay recortadora.

Los estudiantes que salen más tarde de la Facultad señalaron que la iluminación es mala, además de que los horarios extensas llegando a tener 14 horas de clases seguidas, como es el caso del salón 5D quienes los martes entran alrededor de las 9:00 a 20:00 horas.

El alumnado señaló que no tienen salas de espera decentes para sus pacientes, y que estos deben pagar por consulta de diagnóstico alrededor de 300 pesos, así como una escases de lo básico como jabón de manos y sanitarios limpios, ya que están sin papel higiénico ni agua.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

El pasado 28 de agosto se expresó inconformidad en una manifestación con alrededor de 50 alumnos, peo no se les dio resolución a pesar de las múltiples quejas.

El director de la Facultad, Juan Antonio Galache mantuvo conversación con los alumnos y con algunos docentes, a quien se les prometió una conversación abierta con el Rector de la UACH a las 13:00 horas de este mismo día.