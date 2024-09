Ha atendido OIC 930 denuncias contra agentes de la DSPM en cuatro años

En un periodo de 4 años, el Órgano Interno de Control de Chihuahua (OIC) atendió un total de 930 denuncias en contra de los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), de las cuales, de acuerdo con la directora del OIC, la mayor parte se trata de acusaciones sin fundamentos o mentira.

Carmen Hidalgo Posada, directora del Órgano Interno de Control indicó que durante el 2021 recibieron 223 carpetas por actuar de policías; en el 2022 fueron 224 carpetas; para el 2023 registraron 259 denuncias; y en lo que va de enero a el mes de agosto se han recibido 224 carpetas con denuncias por el actuar de agentes policías.

La titular del OIC señaló ante esta información que, a la hora de llevar a cabo el proceso de investigación, se esclarece que no todas las denuncias sean reales, sino que debido a la mala imagen que algunos agentes crean por su mal actuar, el resto de los miembros de la corporación reciben mala fama, siendo blanco de todo tipo de acusaciones sin fundamentos.

Como ejemplo, Hidalgo habló sobre un caso en el que una persona acudió al Órgano para denunciar la mala actuación de un policía y al momento de investigar, se dan cuenta por medio de vídeos proporcionados por PECUU y por otros vecinos, que el actuar del agente no fue indebido.

“Es obligación del Órgano defender a los policías en lo que se tenga que defender, cuando no haya una mala actuación”, expresó la directora del OIC, señalando que, en caso de que exista una falta administrativa, esta se debe de sancionar de manera concreta para no dejar espacio a que vuelva a ocurrir.

Hidalgo Posada hizo hincapié en que el Órgano no tiene cabida para actuar en casos en los que la ley atañe despidos o bajas, como es el caso de reprobar un examen de confianza, el cual se realiza cada tres años y la ley es clara en que fallar en esta prueba es motivo de baja de la corporación, así como salir positivo en un examen toxicológico.

Ese tipo de procesos son los que ayudan en parte a ‘limpiar’ la corporación, a no permitir que agentes con malas conductas sigan manchando la reputación de todos los otros elementos miembros de la misma corporación.

En este sentido, la titular mencionó que han tenido una buena dinámica con el comisario Julio César Salas, director de Seguridad Pública Municipal, “él es el primero que nos da vista de todo lo que sucede, el primero que busca ser congruente con su puesto, que busca ser honesto y actuar bien en todo lo que atañe”, expresó.

Con la descentralización de la Comisión de Honor y Justicia de la DSPM, la OIC se encarga de las denuncias a policías

Un logró importante que consiguieron dentro del Órgano Interno de Control de Chihuahua, fue la descentralización de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) el pasado mes de octubre del 2023, lo cual significa que cualquier caso de denuncia a los elementos de la corporación pasan directamente con el OIC.

La titular de la OIC explicó que, en anteriores administraciones, la comisión dependía de la DSPM, por lo que, al momento de tratar con algún asunto relacionado a las denuncias hacia los elementos policiacos, era constituir un conflicto de interés, dado a que la corporación juzgaba a sus propios agentes.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Debido a que esta situación creaba entradas a que la corrupción hiciera acto de presencia, favoreciendo a ciertos agentes y perjudicando a otros, se decidió en una reingeniería administrativa que todas las facultades tanto de Asuntos Internos como del procedimiento para juzgar a los policías, pararía al Órgano Interno de Control.

De esta forma, Hidalgo comentó que pueden generar mayor certidumbre y certeza que se está actuando en consecuencia del comportamiento de los agentes policiacos.

“En ese sentido, es uno de los grandes logros de los que nos gusta hablar y que creemos que es de gran impacto a la ciudadanía, porque el actuar de un policía nos puede llegar en su momento a afectar a todos como ciudadanos”, expresó Carmen Hidalgo.

Señaló al mismo tiempo lo común que resulta que por el actuar de algunos elementos de la corporación que cae en alguna conducta indebida, puede manchar a toda la corporación, por ello, considera de suma importancia prevenir y sancionar ejemplarmente cada que se tengan las pruebas de que un policía incurrió en alguna falta administrativa.

En lo que va del año han atendido 216 denuncias en Chihuahua

De igual forma, el Órgano Interno de Conducta Municipal se encarga de atender las denuncias relacionadas a la corrupción y a las faltas administrativas de las dependencias de la ciudad capital, ya sea que venga desde dentro de los lugares de trabajo o por parte de los ciudadanos.

De esta forma, Carmen Hidalgo, la titular del OIC, indicó que en lo que va del año han atendido un total de 216 denuncias por diversos hechos, empero que, al momento de realizar un análisis sobre la denuncia, descubren que no compete como un acto de corrupción o de una falta administrativa, sino de un tema de mal servicio.

Algunos de estos malos servicios que la ciudadanía reporta constantemente son los trámites mal hechos, que el camión de basura no pasó por su calle, temas de alumbrado público, malos tratos por parte del personal que atiende a la persona en alguna dependencia, entre otros casos.

A pesar de no ser casos que el OIC tome, si se encarga de realizar la nota del mal servicio y notificar a los titulares de las dependencias para que se apliquen las sanciones que consideren acorde de la falta, debido a que es responsabilidad del Órgano que los servicios brindados por la gobernación municipal se lleven a cabo de forma correcta.

Sin embargo, Hidalgo Posado explicó que estos casos no abren carpetas de investigación, debido a que la denuncia no entra dentro de los procedimientos del OIC, no obstante, estas a veces pueden abrirse durante las auditorías a partir observaciones y regularidades que se llegue a notar en las dependencias o bien, que el mismo Órgano se de cuenta de una situación, iniciando las indagatorias.

Asimismo, gracias a que incluso los titulares de las direcciones se han acercado al OIC para pedir su apoyo en alguna situación, se han detectado conductas indebidas y se da vista a la Fiscalía Anticorrupción por hecho de cohecho.

Hidalgo contó que meses atrás dieron vista por un caso de dos personas en la Dirección de Desarrollo Urbano que estaban cobrando indebidamente, engañando a los ciudadanos con el pretexto de ayudarlos a que sus trámites fueran más rápidos, por lo que los usuarios depositaban dinero a las cuentas personales de estos funcionarios públicos.

Otro caso que atendieron y que terminaron dando parte a la Fiscalía Anticorrupción, fue cuando se percataron de una persona en tesorería que recibía dinero y que, en lugar de capturar los pagos, se quedaba con el dinero.

En este sentido, la titular del OIC expresó que trabajan para impulsar el buen actuar en todas las dependencias, que se haga siempre lo mejor posible, para que toda la ciudadanía chihuahuense tenga el gobierno que se merece.