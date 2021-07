Atípico el comportamiento de Corral en la transición: exsenador Lozano

El exenador Javier Lozano, calificó como un comportamiento atípico el que ha tenido el gobernador Javier Corral, frente al proceso de entrega recepción de la administración.

En su cuenta de Twitter, el expanista comentó que no sólo en la Ciudad de México se hace difícil la transición de la administración pública, pues en Chihuahua también hay comportamiento atípico, dijo refiriéndose al mandatario panista.

“Por lo visto no sólo “Delfina” @Claudiashein la hace difícil para la transición gubernamental. Tenemos un comportamiento atípico en Chihuahua a cargo de Javier Corral. Ganas de joder. Ya perdió. Let it be”, escribió el también ex secretario del Trabajo y Previsión Social.

Esto se dio entorno a unas declaraciones que Campos Galván realizó para un medio nacional, en donde señaló lo que se ha vivido durante el proceso de transición del Gobierno del Estado.