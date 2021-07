Atribuyen repunte de contagios a vacacionar en playas

La directora de Medicina Preventiva y Control de Enfermedades, Leticia Ruiz, afirmó que el repunte de casos registrado en los últimos días, se debe principalmente a que muchos chihuahuenses viajan a playas donde se contagian y traen el virus a la entidad.

Agregó que estos destinos turísticos registran una alta afluencia de visitantes, y muchos de estos son jóvenes que no dimensionan el riesgo del Covid-19, que se agrava por las nuevas cepas.

Leticia Ruiz agregó que aunque la población joven tiene más facilidad de recuperación ante una enfermedad, no están exentos de que el Covid-19 los lleve a un hospital.

En este sentido hizo el exhorto a no salir de no ser necesario, pues la pandemia ha presentado repuntes en distintas ocasiones, y Chihuahua no está exento de un mayor repunte.

También exhortó a los jóvenes a acudir a recibir la vacuna contra el Covid-19, pues es una manera de protegerse de la enfermedad, y aun cuando la persona se llegue a enfermar, con la vacuna tiene mayor probabilidad de no agravarse el cuadro.