Audiencia de vinculación a proceso vs detenidos por caso Aras será el 9 de agosto

Tras 30 horas de audiencia de formulación de cargos, y luego de que la Fiscalía General del Estado, terminara de exponer la evidencia, la teoría del caso y todos los elementos de prueba en contra Diana Ivonne C.P., Sergio Armando G.C. y Oscar Gonzalo H.M., la Juez de Control Abigail Sosa, otorgó la duplicidad del término a los detenidos para que se resuelva su situación jurídica el próximo 9 de agosto a las 9 horas del día.

Es decir, que será el próximo martes, cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso en contra de los tres detenidos, donde podrían ser vinculados por los delitos de fraude por poco más de 70 millones de pesos, y por el delito de asociación delictuosa en perjuicio de 300 víctimas que creyeron en la empresa Aras Investment Business Group.

El agente del ministerio solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para los tres detenidos, ya que expusieron que los mismos se encontraban prófugos de la justicia, incluso uno de ellos, fue capturado en pleno cruce a los Estados Unidos, por lo que deberán continuar en prisión por esta nueva causa penal.

Los agentes de la Fiscalía General del Estado, explicaron que los delitos que cometieron los socios fundadores de Aras, podrían alcanzar el máximo de 26 años por ambos delitos, solo por las 300 víctimas que fueron contempladas en esta causa penal, y por haber engañado a este grupo para invertir 70 millones de pesos.

“Es un monto elevado, es necesario el embargo de bienes, porque debemos de garantizar que los bienes no pasen a terceras personas y que los afectados no puedan tener la reparación del daño, hay datos objetivos como la compraventa donde se pretendía hacer venta de una propiedad, tenemos que si no se lleva a cabo el embargo, es probable que la empresa se quede insolvente al vender los bienes” refirió la agente del ministerio público.

Al terminar con la audiencia de formulación de cargos, la juez de control, pidió a las partes continuar con la audiencia de vinculación a proceso o que si se apegaban a un término de tres días para seguir o incluso la duplicidad del término de síes días para resolver su situación jurídica, por lo cual pidieron una duplicidad para continuar con la misma.

De igual forma, otorgó un receso de 2 horas para resolver y dictar las medidas cautelares en contra de los tres detenidos, ya que la Fiscalía General del Estado, pidió la prisión preventiva para Oscar y Sergio y la prisión domiciliaria para Diana, ya que la última de ellas se encuentra lactando a su bebé.