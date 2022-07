Aumentan hasta 20% accidentes en carreteras en época vacacional

Durante la temporada vacacional los accidentes automovilísticos aumentan hasta 20 por ciento y un 80 por ciento son ocasionados por factores humanos que pueden prevenirse, informó el urgenciólogo adscrito al Hospital General Regional (HGR) No.1, “Morelos”, doctor Héctor Manuel Payán Valdez, urgenciólogo adscrito al Hospital General Regional (HGR) No.1, “Morelos”, doctor Héctor Manuel Payán Valdez.

El especialista mencionó que la mayor parte de estos accidentes ocurre en carretera, debido a que muchas personas vacacionan y se trasladan vía terrestre.

Ante esto, exhortó a los conductores de vehículos motores a extremar precauciones en estas vacaciones, tras destacar que los accidentes viales son las causas más comunes en los ingresos a las áreas de urgencias en pacientes jóvenes o en edad productiva.

Destacó que los factores de accidentes viales aumentan más en temporada vacacional, debido al incremento de conductores y algunos casos tras su combinación con el alcohol, además y se debe hacer conciencia del uso del cinturón de seguridad, ya que reduce el riesgo de lesiones graves.

El médico mencionó que los principales factores que provocan más accidentes son: no usar el cinturón de seguridad, no usar sillas porta infantes, conducir después de haber bebido alcohol y no usar casco al conducir motocicleta.

Además, hizo hincapié en que ante esas condiciones, se debe de extremar las medidas de prevención conducentes, para no ser víctimas de accidentes y lesionarse o lesionar a terceros.

Por lo tanto, recomendó no conducir en estado de ebriedad; utilizar siempre el cinturón de seguridad; conducir a velocidad moderada; hacer descansos durante el trayecto, por lo menos cada dos horas si se viaja por carretera

Así msimo, aumentar la distancia entre el vehículo propio y el de enfrente; no hablar por celular, ni escribir mensajes de texto mientras se maneja

También evitar frenar bruscamente en curvas, utilizar el freno de motor, usar adecuadamente porta infantes si se lleva niños, y si conduce motocicleta usar casco.

Agregó que la conciencia vial también contribuye a disminuir el impacto de los accidentes, por ello es importante respetar los señalamientos de vialidad.

Finalmente, el médico del IMSS, Payán Valdez destacó que la mejor manera de tratar un padecimiento o lesión cualesquiera que esta sea, es evitando que ocurra, por ello, insistió en tomar en cuenta las medidas preventivas como las antes mencionadas.