Aumentarán a 15 mil beneficiarios de Atención a Grupos Vulnerables

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común está enfocada en disminuir los indicadores de pobreza del Coneval, los cuales tienen que ver con la alimentación, la educación, el acceso a la salud y con los ingresos de las familias, por lo que los esfuerzos se conjuntan directamente con dependencias como el DIF Estatal, Instituto Chihuahuense de las Mujeres, la Junta de Asistencia Privada, así como el Instituto de la Juventud.

Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Ignacio Galicia de Luna, quien detalló en entrevista para El Heraldo de Chihuahua que para lograr los objetivos se realizan diversos programas de suma importancia para los sectores que más lo necesitan, como lo es el programa de Atención a Grupos Vulnerables, donde se beneficia directamente a las personas con discapacidad, así como a los adultos mayores.

En este sentido, el funcionario estatal manifestó que se trabaja en la reconversión de los apoyos, los cuales eran entregados por medio de una tarjeta canjeable por víveres y artículos de primera necesidad, por un programa de despensas, con el cual se podrá dar una mayor y mejor cobertura.

Esto, con el fin de atender la situación por la que pasan muchos beneficiarios, quienes habitan en zonas alejadas de la mancha urbana y sobre todo en los lugares con mayores carencias, como lo es Batopilas, que está catalogado como el municipio más pobre del país, situación similar por la que atraviesan zonas de Guachochi, Guadalupe y Calvo, entre otros.

“Los dos programas más importantes de la secretaría, que es el de Personas con Discapacidad, y el de Atención al Adulto Mayor, se busca que este año podamos llegar a un número mayor de beneficiarios, para lo cual destinaremos un 30 por ciento más de lo destinado en un principio, que eran 125 millones de pesos”, detalló el funcionario.

Galicia de Luna hizo énfasis en que desde hace mucho tiempo no se implementaba un programa de esa magnitud, en los 67 municipios, aumentando de manera significativa, el número de beneficiarios, pues, aunque las solicitudes de apoyo, rebasan las 22 mil, anteriormente se atendía a menos de 10 mil personas, pero con el nuevo esquema se llegará hasta los 15 mil beneficiarios entre ambos programas estatales.

El secretario de Desarrollo Humano hizo énfasis en que las tarjetas para los beneficiarios que se utilizaban anteriormente eran canjeables por alimentos, medicamentos o productos de primera necesidad, sin embargo, la infraestructura en el estado, sobre todo en la zona rural, para realizar ese tipo de intercambios, era bastante complicado, porque no existían muchos puntos de venta para intercambiar las tarjetas por alimentos, lo que obligaba en ocasiones a los beneficiarios, a cambiar sus tarjetas por dinero, recibiendo un valor menor del contenido en el apoyo.

Asimismo, comentó que, para la implementación del programa de despensas se está realizando una licitación para definir la empresa encargada de entregar las despensas, en cada una de las 67 cabeceras municipales, y de esa manera, poder llevar el apoyo directamente a las manos de los beneficiarios.

“Tenemos un comité que se tendrá que reunir para poder elegir a los beneficiarios; no existía un comité para el tema de las tarjetas, y ahora hay un comité, que son los encargados de elegir a los beneficiarios, tomando algunos criterios como el índice de pobreza del municipio al que pertenecen las personas, así como un estudio socioeconómico, y demás acciones, para que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan”, explicó.

Ignacio Galicia celebró que existe una gran apertura por parte de los 67 presidentes municipales, para la implementación de los programas de la dependencia, sin importar los colores partidistas de los que son emanados, destacando que la atención de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, es igual para todos; mencionó que ha recibido en su despacho a alcaldes de Morena, del Partido Verde, del PRI, de MC y del PAN.

“Nosotros tratamos de darle respuesta a todos por igual; esto no es por discurso, si se les pregunta a los alcaldes, ellos dirán que es igual para todos; siempre intentamos que, si hay algún bien en la secretaría, y que sabemos que es de ayuda para los alcaldes, procuramos que no se vayan con las manos vacías, que lo poco que tengamos, podamos ponerlo a disposición de los presidentes municipales”, reiteró el funcionario estatal.

Hizo énfasis en que desde una parte fundamental en la que se está trabajando durante la actual administración estatal, es cambiar la mentalidad de la gente, porque los servidores públicos tienen la obligación de buscar la manera de ofrecer soluciones y de encontrar la forma de hacer las cosas, porque siempre habrá algo que se pueda hacer.

“Tenemos muchos retos, pero siempre vamos a poder hacer algo; el personal de la dependencia debe renovar la mentalidad, por la gente viene de por lo menos cinco años, en que las administraciones decían que no hay y que no se pueda; deben saber que con la gobernadora Maru Campos, debemos buscar el cómo sí, y hacérselo ver a la gente; años atrás, mientras en el Gobierno del Estado se buscaba la forma de no hacer las cosas, nosotros en el Municipio, encontrábamos la manera de hacer las cosas, y nunca pretextamos que no teníamos recursos”, subrayó Ignacio Galicia de Luna.

