Aún no es tiempo de regresar a clases presenciales: Colegio de Médicos

El Consejo General del Colegio de Médicos de Chihuahua, informó que respalda la postura del director de la Facultad de Medicina, Luis Carlos Hinojos, dada a conocer el pasado viernes 06 de agosto en El Heraldo de Chihuahua, respecto a que no es momento de regresar a clases presenciales.

El Colegio de Médicos, expuso que la declaración del pediatra neumólogo, Luis Carlos Hinojos, es atinada dado que se trata de un experto en la materia "con amplio conocimiento científico, académico y profesional en la práctica medica".

En un documento, los integrantes del Colegio de Médicos exponen que "si a un gobierno se le muere un ciudadano de una enfermedad que es prevenible por falta de atención médica o de infraestructura o equipamiento o por falta de medicamentos, lo único que demuestra es la apatía hacia la opinión médica calificada".

También se explica que los Colegios, como profesionales de la salud, son consejeros del Estado y "un brazo del gobierno, como sociedad organizada y constituida".

Por ello, a se considera que el derecho a la salud es un derecho transcendental y es uno de los principales sistemas de los derechos humanos en la vida de los chihuahuenses.

En la misiva también se expone que el Estado como organizador de políticas públicas, debe de generar las condiciones necesarias en materia de salud comunitaria.

Lo anterior, con la finalidad de brindar bienestar a las y los ciudadanos.

"El Colegio de Médicos de Chihuahua A. C. no es ajeno a la preocupación general de la sociedad ante la implementación de una nueva realidad o 'normalidad' requerida, el cual está siendo generada por el Covid-19, debido a los estragos ya conocidos y por conocer de una pandemia que aún no nos enseña la totalidad de sus alcances".

Los médicos también exponen que se encuentran en la disposición de cooperar con el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Salud, con la Universidad Autónoma de Chihuahua y todas las demás instituciones académicas, colegios de profesionistas y sociedad en general.

Lo anterior en virtud de poder desarrollar y aplicar en conjunto un protocolo que permita la reactivación económico-social del estado.

Se explica de igual manera, que las medidas como la suspensión de actividades, distanciamiento social, reorientación de presupuesto, reconversión hospitalaria, incentivos fiscales, entre otros, sin duda han surtido efectos en la contención, "sin embargo, consideramos que aún falta camino por recorrer para poder declarar superada la pandemia y por supuesto a sus efectos".

Con dicha postura, el Colegio sustenta y respalda la declaración antes citada del director de la Faculta de Medicina de la UACh, en que recalcó “ no es el momento adecuado para un regreso masivo a clases presenciales, pues que actualmente se atraviesa por la tercera ola del Covid-19, y los contagios no han disminuido, e incluso han repuntado en los últimos días”.

El documento del Colegio de Médicos está firmado por el dr. Jesús Eduardo Esparza Chávez, presidente; el dr. Jesús Ramón Lozano Saucedo, vicepresidente; el dr. Arturo Rafael Vázquez Guerrero, secretario; dra. Pamela Delgado García, secretaria de Actas; el dr. Manel Carlos Porras Betancourt, Tesorero; dra. Claudia A. Holguín Gómez, del Comité de enseñanza, el Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo Comité enseñanza y el dr. Roberto E. López Segura, actual titular de difusión y comunicación del Colegio de Médicos.