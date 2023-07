¿Aún no pagas el predial? Aprovecha descuento del 70% en recargos durante agosto

El Gobierno Municipal, a través de la Tesorería, invita a aprovechar el descuento del 70 por ciento en los recargos del Impuesto Predial, que estará vigente todo el mes de agosto, para personas físicas y morales, con el fin de apoyar la economía de las familias de Chihuahua.

Para ello, se brindan distintas facilidades para que aprovechen y se pongan al corriente con su predial, como pagar a seis meses sin intereses con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank, Banorte y BBVA si acuden a las cajas receptoras a hacer el pago.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

La Tesorería Municipal cuenta con 10 puntos de cobro, que se ubican en distintos puntos de la ciudad; de igual forma, el trámite se puede hacer en línea en la página del Gobierno Municipal: http://www.municipiochihuahua.gob.mx/; para lo que solicita a la ciudadanía que antes de hacer el trámite en línea o para cualquier duda, se pueden comunicar al 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159 y 6702.

Las cajas disponibles para hacer el pago del predial se encuentran en las instalaciones de la Tesorería, en calle Mina número 408 colonia Centro, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm; y en la Tesorería Municipal, que se encuentra frente a la Plaza de Armas, en la calle Victoria #14 colonia Centro, horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.

Foto: Cortesía | Gobierno Municipal de Chihuahua

En la zona norte, se encuentran en el Alsuper Nogales, avenida Cristóbal Colón esquina con Circuito Universitario Local #6, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes; en Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal (Kiosco Cibernético), horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes; y en la Comandancia de Seguridad Pública Norte, avenida Homero #50, abierto 24 horas.

En el sector sur de la ciudad de Chihuahua, hay una caja disponible para pagar el Predial en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano, en calle Presa Chuvíscar #1108, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Comandancia de Seguridad Pública Sur, avenida Pacheco #8800, abierto 24 horas

Así mismo, en el Rastro TIF, periférico Lombardo Toledano #13401, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes; en el Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 3:00 pm; y en la Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc, horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.