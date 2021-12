Aún sin reglas de operación sobre la regularización vehicular

El programa de regularización vehicular que anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aún no cuenta con las reglas de operación, ni se ha informado sobre detalles de la forma en que se implementará y cómo es que funcionará para los propietarios de vehículos de procedencia extranjera.

La diputada federal Daniela Álvarez y la senadora Bertha Caraveo, coincidieron en que el Gobierno Federal, no ha informado ni ha presentado avances sobre el proceso que seguirán tanto los ciudadanos como las autoridades para la implementación de dicho acuerdo de regularización vehicular.

En este sentido la panista Daniela Álvarez, mencionó que la poca información que ha fluido, refiere que el costo de la regularización será mínimo o simbólico, sin embargo, señaló que difícilmente se podrá aplicar de esa manera.

“Yo advertí hace tiempo, nos íbamos a quedar con más dudas que respuestas, comentaron que iban a estar informando, pero seguimos sin claridad de las cosas, no sabemos cómo va a ser, el procedimiento, los costos, ni las reglas de operación; aún y con la visita del presidente, seguimos igual, sin nada claro”, explicó.

Señaló que, al no tener avances concretos sobre el proceso, seguramente no se podrá cumplir con la meta de comenzar la regularización en el mes de enero, pues el tiempo ya está encima y las autoridades aún no definen detalles sobre dicho procedimiento.

Sobre este mismo tema la senadora Bertha Caraveo, manifestó que hasta el momento sólo se conoce lo que ha externado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Calificó como una acción bastante positiva el hecho de que se puedan regularizar los vehículos de procedencia extranjera, muchos de ellos representando el patrimonio familiar.

“Mientras no tengamos un transporte público digno para la gente, esa es una de las formas que las familias tienen para trasladarse, sobretodo la clase obrera; tengo muchos años tratando el tema, y sabemos cómo es que mucha gente batalla para poder adquirir un vehículo en esas condiciones; sí se han cerrado las fronteras, pero ya hay muchos autos en el país y lo mejor para todos, es regularizarlos”, concluyó la senadora de Morena.