Avanza análisis y estudios de tres obras viales propuestas por Marco Bonilla

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que actualmente se realizan los estudios y análisis para los proyectos de tres obras viales principales que se desarrollarán en la ciudad de Chihuahua durante la administración 2024-2027; de las cuales, es factible que se inicie con la que se ubicará en la carretera a Aldama y avenida Fuerza Aérea.

“Estamos terminando de cargar los estudios de los proyectos ejecutivos de las tres obras viales principales; y tenemos terminados los estudios viales. Es muy probable, que arranquemos con el proyecto de la carretera a Aldama y avenida Fuerza Aérea, aunque también, hiciéramos un cuerpo y construyéramos la gaza de la avenida al Canal. Estamos determinando si podemos técnica y operativamente hacerlo, o si arrancamos solamente una, y en el siguiente año otra; y en el último año de la administración, la tercera obra que anunciamos”, afirmó Marco Bonilla.

Sobre los esfuerzos de inversión en obra pública, elogió los logros de la administración estatal, encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien ha impulsado la inyección económica en este rubro que genera beneficios adicionales como fuentes de empleo y competitividad para el estado de Chihuahua.

“Muy reconocibles los datos que daba la señora gobernadora Maru Campos, el día de hoy: más de 8 mil millones de pesos después de traer cinco años con inversión nula en infraestructura, en la administración anterior. Hoy, en tan solo un año, 8 mil millones de pesos en infraestructura; 4 mil millones de pesos destinados solamente para carreteras”, expresó el alcalde de la Capital del Estado.

Por su parte, compartió que desde el Gobierno Municipal de Chihuahua, se ha comprometido a tener una inversión en la ciudad de aproximadamente mil millones de pesos por año, en obras de infraestructura de todo tipo: social, de movilidad, entre otras; ya que considera que esa es una de las mejores vías para crecer en competitividad como en mejor calidad de vida.

Al participar en la ceremonia de inauguración de la Feria Nacional de la Construcción Chihuahua 2024, Marco Bonilla expresó su alegría de recibir no solamente a los constructores locales, sino también, a los constructores del estado, y del país, en una ciudad que está apostando por la infraestructura como una fuente de generación de competitividad, de producción de mejor calidad de vida para todas y todos.

“En la administración anterior, desarrollamos dos políticas públicas, de las cuales me siento profundamente orgulloso: la primera es el Plan de Desarrollo Urbano que contempla que el 50% de la mancha urbana sea considerada como zona de preservación ecológica, es decir, no desarrollable. Y del restante, estamos considerando solo un 30%, para poder desarrollar con un principio de contigüidad, que es, si no se construye en la zona más próxima al desarrollo urbano, no se podrá desarrollar, y dejar lotes baldíos entre un fraccionamiento y otro”, explicó.

Así mismo, refirió otra de las políticas, es Ciudad Cercana, que busca la re densificación de la ciudad, el no expandirse hacia los polos, y poder generar incentivos para quienes desarrollan en el Centro Histórico, en el centro urbano de la ciudad, para que puedan las personas que tienen la opción de vivir alejados del Centro, puedan venir a habitar en esta zona de la ciudad.