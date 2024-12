Avanzan diputados en aprobaciones de Tablas de Valores

La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado inició con la validación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el Ejercicio Fiscal 2025 de cada uno de los municipios de la entidad. En esta primera reunión, se notificó sobre los cambios que se contemplan para cada una de las localidades, de las cuales 17 mantienen los mismos valores que el 2024.

Pese a que se propuso votar en sentido positivo esos proyectos, dado que la morenista, María Antonieta Pérez no contaba con el documento en el que se mostraron las propuestas, se optó por postergar dicha votación.

Empero, lo que sí sometieron a consideración de los integrantes fue la de dejar con los mismos valores del presente año los municipios de Uruachi y Guazapares toda vez que presentaron de manera extemporánea sus proyectos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Al respecto, el presidente de esta Comisión, Jorge Soto, fue preciso al señalar que la medida aprobada era la idónea, pues de lo contrario, se estaría sentando un mal precedente y el siguiente año podrían no solo retrasarse más con la entrega del proyecto, sino que los municipios que comentan esa acción.

Se agregó al municipio de Hidalgo del Parral dado que no contó con la mayoría de los votos del Cabildo y aún así envió su proyecto con el incremento sugerido.

Soto Prieto recordó que el tema del predial no es más que una referencia en tablas de valores en que el suben el porcentaje distinto, por rezagos, no hay actualización o desarrollo nuevos, al destacar que lo que aumenta es el componente del terreno, no en su construcción.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Se espera que el jueves se presentado ante el Pleno este proyecto y se pueda avanzar más en otros dictámenes al respecto durante esta semana para poder desahogar estos temas.