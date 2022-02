Avanzan pagos a proveedores de Canaco Chihuahua

Fernando Mares, consejero de Canaco Chihuahua y quien creó un padrón de proveedores con quien Gobierno del Estado tenía adeudos, informó que avanzan los pagos y que se espera que continúen hasta liquidarse.

En su momento, el empresario hizo el reclamo a la administración del exmandatario Javier Corral; al tiempo que aseguró que la gobernadora Maru Campos ha estado con una gran voluntad de pagar a todos los proveedores.

En este sentido, refirió que se ha venido liquidado paulatinamente a pesar de los problemas financieros que recibió, pero que ya se logró con el Secretario Granillo poner un orden en las finanzas y un plan a visión para este año.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Ellos tienen muy claro cumplirle a todos los proveedores. No traigo la información exacta de a cuantos de la Canaco sí se les debe porque no nos hemos vuelto a ajustar, pero tengo entendido que sí les están cumpliendo porque no están acudiendo con un servidor para ese tema”, dijo.

En un principio se hablaba de entre 48 y 49 millones de pesos en adeudo de unos 30 proveedores afiliados a Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Chihuahua inscritos en el padrón que se elaboró y entregó el pasado gobierno para que se cumpliera con los pagos.

“Había información de mucho más, pero cada comercio quería hacer su gestión de cobro en lo particular”, refirió Mares.