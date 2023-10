¡Ayúdanos a combatir el hambre! Dona arroz o frijol y gana kit de belleza

Con tu donativo de 20 bolsas de 900 gramos de frijol o arroz contribuirás a la campaña de la lucha contra el hambre que aqueja a habitantes de la Sierra Tarahumara; El Heraldo de Chihuahua, Cáritas y la marca de belleza Natura se unen al proyecto “Chihuahua Comparte” que consiste en recolectar un millón de kilos de estos alimentos los cuáles serán destinados en pro de los que menos tienen.

Como agradecimiento a su aportación, esta cada editora, Natura y Cáritas brindan el próximo lunes 23 de octubre un kit de belleza para las primeras 4 personas que lleguen a las instalaciones de El Heraldo; el valor aproximado del regalo es de 2 mil quinientos pesos

La dinámica es la siguiente: acude el lunes 23 de octubre El Heraldo de Chihuahua con tu donativo de 20 bolsas de arroz o frijol de 900 gramos y si eres una de las cuatro personas en llegar te llevas el obsequio que contiene siete productos con la calidad y distinción que caracterizan a Natura.

Chihuahua ¡No te quedes fuera! Arranca campaña vs el hambre en El Heraldo de Chihuahua

Los productos de obsequio son: un labial, una fragancia, caja de jabones corporales, una crema para pies con probióticos, un protector solar, un paquete de toallitas micelares y un desodorante dermatológico; todo esto conforma el kit de belleza que será para las personas que lleguen primero a esta empresa.

Ayuda y comparte con los que más lo necesitan y gracias a tu generosidad llévate un premio patrocinado por Natura, la marca de origen brasileño con décadas de trayectoria y líder en el mercado gracias a la elaboración de sus productos a base de ingredientes vegetales y empaques reciclables.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

El cuidado del planeta es de gran interés para Natura, empresa que apoya las causas nobles y esta vez, se une a El Heraldo y Cáritas y agradecen a usuarios y lectores con esta excelente recompensa ideal para el cuidado de la piel e higiene personal.

Tu donativo de 20 bolsas de 900 gramos de arroz o frijol brindará beneficios a personas que viven en vulnerabilidad alimentaria; por ello te invitamos a ser parte de esta noble causa en la que toman parte diferentes instituciones y empresas.

El horario para acudir a El Heraldo el próximo lunes es de 9:30 a.m. a 1:00 de la tarde, no dejes de traer su donativo y hacerte acreedor a los productos orgánicos elaborados por la marca líder en su ramo, Natura que ofrece en su catálogo diversidad de artículos de origen vegetal no tóxicos para el planeta.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!