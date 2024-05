Baches en la carretera Juárez-Chihuahua provocan accidentes, daños y quejas; hay más de 450

Desde el kilómetro 30 hasta poco más del kilómetro 280 de la carretera Panamericana, que conecta la ciudad de Chihuahua con Ciudad Juárez, se han formado más de 450 baches de diversas dimensiones, que han provocado decenas de accidentes, daños a vehículos y quejas por parte de los conductores que utilizan esta importante vía de comunicación.

Aunque la formación de baches no afecta a todo el tramo de la carretera de manera continua, sí hay diversas secciones donde estos hoyos son evidentes y de mayor riesgo, por otro lado, existen tramos en los que el pavimento se encuentra en buen estado, permitiendo una circulación segura y la posibilidad de aumentar la velocidad con confianza. Sin embargo, hay varias áreas donde se debe reducir la velocidad debido al riesgo de encontrarse con baches, lo que podría resultar en daños en los neumáticos o incluso provocar un accidente.

En un recorrido realizado por El Heraldo de Chihuahua en la zona, se detectaron decenas de baches en diferentes tramos de la carretera, pero también se localizaron las secciones donde el problema es más puntual, como los kilómetros del 40 al 65, del 70 al 80, 100 al 150 y existe un punto cercano entre el 270 y el 290 donde también existe esta misma problemática.

Algunos de los baches miden cerca de 50 centímetros, pero a la par, existen algunos que miden cerca del metro y medio de diámetro, que es casi imposible poder esquivar y obligan a los conductores a tomarlos y arriesgarse a ocasionar algún tipo de daño, este riesgo se incrementa aún más en la noche, cuando se reduce la visibilidad de la zona.

Sin embargo, desde el inicio del recorrido, entre el kilómetro 30 de esta carretera, es visible malformaciones generadas en el asfalto, ya que existen formación de bordos, grietas y otras condiciones que hacen que el recorrido sea un poco más inestable, sumando los baches que se encuentran distribuidos en la carretera en los sentidos de sur a norte, como del norte al sur de la misma.

Durante todo el trayecto, es visible el rastro que dejaron las afectaciones a los neumáticos de los vehículos que pasan por el lugar, en diferentes tramos se localizaron llantas dañadas, restos de llantas, copas, algunas accesorios que se desprenden por el fuerte impacto al caer en estos hoyos y en redes sociales se han compartido decenas de alertas como videos en donde piden a los conductores incrementar las precauciones para evitar daños similares.

En redes sociales, es constante el material que se ha compartido sobre las alertas y precauciones que se están dando a conocer entre los usuarios, para evitar más accidentes, a la vez, hay videos donde se muestran más de una decena de vehículos varados a raíz de estos enormes baches.

Esmeralda, una señora de una camioneta BMW de color blanco, que terminó con un nuematico reventado por el kilómetro 73 de la carretera, explicó que durante todo el recorrido estuvo esquivando baches, y que incluso tuvo conocimiento de que al menos otros cinco vehiculos se fueron quedando en la carretera por la misma afectación que ella sufrio durante la tarde del lunes.

"Yo no pude esquivar el bache, ocupaba casi todo el carril, entonces dar un volantazo, también me hubiera obligado a salir de la carretera, es muy peligroso, es hora de que verdaderamente le presten atención a la carretera, qué van a esperar que más personas se vean afectadas o que pase alguna tragedia por estas pésimas condiciones", comentó la mujer afectada.

Cerca de 20 kilómetros de recorrido, en el sentido norte a sur, alrededor del kilómetro 40 de la carretera, otra familia a bordo de un vehiculo Chevrolet de color azul, de reciente modelo, se vio obligado a salir de la carretera por haber destrozado su neumático en uno de los baches que tomaron unos metros más atrás, por lo que se vieron a la necesidad de cambiar de llanta a una de refacción para poder llegar a la ciudad y comprar un nuevo neumático.

“Nos tocó un bache, estuvimos esquivando varios por la carretera, está tupida, pero ya fueron muchos daños a la llanta y se nos reventó hace unos metros, creo que no es justo que estemos tan expuestos a este descuido tan evidente que tiene la carretera, es urgente que la arreglen, sea responsabilidad de quien sea, no podemos estar pagando justos por pecadores, yo pago mis impuestos, me descuentan del IVA, ISR, SAT, pagas la caseta y ni circular se puede, no es justo”, comentó.

Al ser cuestionado sobre el motivo por el cual no decidió llamar al seguró que ofrece la caseta de Sacramento (la más próxima) refirió que es mucha burocracia y que no cree que las autoridades puedan hacer algo para que le paguen el daño al neumático y por lo que no podía perder más tiempo en lo que llegue algún seguro y demás trámites.

La tarde del lunes fueron localizadas dos cuadrillas con lonas en las que se informa del "bacheo emergente a cargo de Gobierno del Estado en tramos federales", las cuales se encuentran trabajando en la cobertura de los hoyos, con material especializado para que los conductores puedan continuar con su camino.

Estas unidades son parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que de acuerdo a lo compartido por los trabajadores, se encuentran trabajando desde hace varios días en varios tramos carreteros para poder terminar con los hoyos y prevenir más afectaciones o accidentes dentro de esta carretera.

Aunque el trabajo ha sido continúo, no se ha podido cubrir el 100% de las afectaciones en la carretera, por lo que siguen trabajando día a día con cerca de 20 kilómetros diarios para tratar de mejorar las condiciones de la vía de comunicación lo antes posible.