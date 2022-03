Baja afluencia de solicitantes para pruebas Covid en laboratorios públicos

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Este viernes se observó una disminución de personas que acudieron a practicarse la prueba de Covid-19 en laboratorios privados, pues a diferencia de días anteriores, el día de ayer pocas personas esperaban para ser atendidos.

En laboratorios privados, se observó una disminución pues en días previos se llegaban a practicar hasta cien pruebas diarias y el día de ayer, se informó que la afluencia se redujo a la mitad.

Personal de laboratorio informó que pese a que los contagios continúan altos en la ciudad, la cantidad de solicitantes se redujo, lo que relacionan con los días intermedios entre los pagos quincenales en centros de trabajo, toda vez que se trata de estudios con un costo alto.

También exhortaron a acudir a practicarse la prueba que un médico solicite para asegurarse de que se hará el tipo de prueba adecuado, no se den falsos negativos y la persona no tenga que acudir más de una vez a pagar la prueba cuando no es necesario.

A su vez la Secretaría de Salud del Estado exhortó a no practicarse pruebas sin tener síntomas para evitar las aglomeraciones en las que se pueden dar los contagios.

Se insistió en que es de vital importancia acudir a revisión médica y que sea el profesional de la salud quien indique cuando y que tipo de examen se debe practicar conforme el cuadro clínico de cada persona.

Esta recomendación, se hizo también en el sentido de que al acudir a un médico, las personas pueden tener un diagnóstico y comenzar el tratamiento oportuno, ya sea que se trate de Covid-19 o no.