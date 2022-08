Beca Jóvenes Construyendo el Futuro beneficiaría a pasantes

El vicepresidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, Jesús Lozano, afirmó que las becas del gobierno federal Jóvenes Construyendo el Futuro podrían aplicarse a médicos pasantes para que obtuvieran un ingreso poco más alto que el que actualmente reciben por parte del Estado.

Señaló que esto es algo que se ha buscado y peleado para beneficiar a los jóvenes, incluso anteriormente desde la subdirección y dirección del Instituto Chihuahuense de la Salud, donde en su momento hubo un acercamiento con la Secretaría del Bienestar, para esta beca, y hubo una respuesta positiva, sin embargo, el acuerdo sólo podría realizarse a través de una petición del Gobierno del Estado, y en el gobernador en turno, no la hizo.

Pasantes de medicina / Foto de: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Señaló que no se ha logrado, porque al ser de distintos partidos, “se pelean por los colores y no los beneficios para la población".

Agregó que “a lo mejor el Estado no se ha puesto a trabajar sobre eso con el gobierno federal, pero yo creo que si se pusieran de acuerdo podríamos obtener una beca para los muchachos, porque a final de cuentas el programa Jóvenes Construyendo Futuro sí aplica para los pasantes de Medicina, y para todos los que deben acudir a prestar servicio.

“Estas becas creo que se pudieran adecuar a este tipo de personal, y no sólo a los pasantes de Medicina, sino a todos los que prestan un servicio social, entre los que se encuentran las enfermeras que reciben mucho menos sueldo y su trabajo es fundamental”.

“Serían 4,500, con los 3,800 aproximadamente de la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro y lo que se reciben de la Secretaría de Salud, mucho mejor estarían”, señaló.

Agregó que la plaza de servicio social tiene que ser mejorada a través de un buen contenido de lo que se realiza, y esto abarca sueldos, seguridad, condiciones de unidades, entre otros elementos.

En este sentido, afirmó que los médicos de base en la sierra son muy pocos, “son pocas las unidades que tienen médico de base; los que más tienen son los del IMSS, tienen un poco más pero no muchos”, señaló e indicó que los médicos están en las cabeceras pero en unidades pequeñas no, “es muy difícil que haya, las que podrían en algún momento tener médicos de base son las de Bienestar”.

Agregó que sin duda dejar a la población sin médicos la deja en la pobreza, hacinada, pues no tienen para acceder a un servicio médico mayor, además de que la distancia hace más difícil la situación.

Indicó que los artículos 3, 4 y 5 de la Constitución hablan de los derechos humanos, pero en las fracciones se establece que el servicio social es obligatorio y es por decreto presidencial o una presión muy fuerte por Cámara de Diputados o Senadores. En este sentido, agregó, no se puede eliminar a menos que el presidente fuera quien así lo decidiera, lo que hasta el momento ha planteado el actual mandatario, no se hará para no dejar sin servicio a la población de zonas alejadas. “Sabemos que es cierto, pero también, es necesario que existan las condiciones para que los pasantes puedan llevar a cabo su servicio”.