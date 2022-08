Becas académicas del 2022 están pendientes, pero sí se entregarán: SEyD

Alumnos de distintas instituciones universitarias, denunciaron que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y Deporte, se encuentra ofreciendo becas universitarias las cuales incumplen, sin que se sepa a dónde van a parar esos recursos.

Fueron cuatro estudiantes de diferentes universidades, quienes denunciaron ante El Heraldo de Chihuahua, que esas becas se están ofreciendo desde el mes de agosto del 2021, y que la dependencia nunca publica los resultados de los beneficiarios, sin embargo, siguen convocando para más becas aún y cuando no han resueltos las que están pendientes de las convocatorias anteriores.

Asimismo, uno de los quejosos, detalló que cuando acudió a aclarar el asunto a la Secretaría de Educación y Deporte, se le manifestó que las becas no podrían aprobarse y entregarse, hasta que fueran autorizadas por la Secretaría de Hacienda, sin embargo, nunca se dijo cuándo ocurriría eso.

Al respecto, Estela Escalante, jefa del Departamento de Asistencia Educativa de la Secretaría de Educación y deporte, explicó que el motivo del retraso en el pago de esas becas académicas de todos los niveles y no sólo universitarias, obedece a que están a la espera de que la Secretaría de Hacienda, libere los recursos.

La funcionaria detalló que las becas que definitivamente no serán entregadas, son las que corresponden al segundo semestre del 2021, sin embargo, las del 2022 sí serán liberadas para todos los alumnos beneficiarios.

Estela Escalante, aclaró que la situación de las becas del último semestre del 2021, no se pudieron pagar debido a que, con el cambio de gobierno estatal, la nueva administración recibió un estado sin solvencia y no hubo recursos para entregar esas becas, motivo por el cual no se publicó un listado de beneficiarios.

Posteriormente se emitió una convocatoria para las becas académicas correspondientes al primer semestre del 2022, de las cuales, están a la espera de que la Secretaría de Hacienda les libere los recursos, y una vez eso ocurra, la Secretaría de Educación y Deporte, hará públicas las listas de los beneficiarios.

Señaló que próximamente se dará a conocer la lista y se informará de cómo y cuándo podrán recibir el recurso, asimismo, resaltó que la nueva convocatoria que se emitió, será para las becas del segundo semestre del 2022, y se lanzó a pesar de que aún no entregan las de la convocatoria anterior, para ir organizando el proceso y que el comité encargado de aprobar las becas, vaya trabajando sobre el nuevo listado.