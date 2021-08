Bertha Alcalde vaticina una buena relación Maru-AMLO

Tras nueve meses al frente de la delegación del Bienestar en Chihuahua, Bertha Alcalde Luján deja a un 83% de la población chihuahuense con al menos una dosis de vacuna contra el Covid-19, es decir 2.7 millones de ciudadanos inoculados, que a diferencia de su antecesor, le tocó a ella encabezar todas las jornadas de vacunación, su estadía fue en medio de la pandemia y de las vedas electorales a raíz de la elección constitucional y de la consulta popular.

Alcalde Luján afirma que Juan Carlos Loera, próximo delegado federal, encabezará una etapa de reconciliación con el gobierno estatal entrante a cargo de María Eugenia Campos, “está totalmente en ese ánimo, tanto con el Estado donde había canales rotos, ahora hay muy buena coordinación con el Estado (…) como con el Municipio, siempre la relación con los otros Poderes es fundamental para que el trabajo salga”.

En los mismos términos está la próxima gobernadora –dijo- en un ánimo de coordinación, si bien las diferencias del trabajo con la federación, “ella ha dicho vamos a trabajar con el gobierno federal, se reunió con el presidente Andrés Manuel, habrá una buena relación”, vaticinó.

A su llegada, había canales de comunicación rotos –dijo- con el gobierno del estado, que se lograron fortalecer, les tocó además desde el Bienestar encabezar las jornadas de vacunación en la entidad, trabajar de la mano con la Conagua y CFE para combatir el huachicoleo del agua, así como restablecer la mesa de seguridad con el Estado.

Además reconoció que trabajaron en dos programas clave, el primero en cuanto al mejoramiento de viviendas para alumnos de las universidades Benito Juárez y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría del Trabajo federal, para darle oportunidad a jóvenes en conflicto con la ley. Sin dejar de mencionar que anteriormente había 12 regiones del Bienestar en el estado y ahora hay 14, dos más en la Sierra Tarahumara, lo que les ha permitido llegar a más personas y atender sus principales necesidades.

Conflicto por el agua, “todos los sectores y gobiernos cometimos errores”

Al preguntarle de qué forma se resolvería la problemática del agua que durante 2020 causó conflictos, respondió: “Yo creo que siempre hay que verlo en dos sentidos, por un lado aprender de los errores en el pasado, todos estamos conscientes que de todos los sectores, tanto del campesino, como del gobierno del estado, del gobierno federal, se cometieron errores en el camino que generaron falta de comunicación y siempre hay que tener la voluntad de aceptar los errores y ver hacia el futuro”.

Por lo anterior dijo que implica poderse volver a sentar con un ánimo distinto, ver realmente dónde están las diferencias sin que se politicen y si dejar en claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por ejemplo, proceso penal de Andrés Valles, “le corresponde totalmente a la FGR, es importante que esto no se politice”.

“Y también es importante que siempre hay presiones políticas de estos sectores que están acostumbrados a trabajar así presionando, protestas, y también hay que ser responsables por parte de los gobiernos para decir lo que sí se puede hacer y lo que no. Al final a todos les conviene que se priorice sus programas y el trabajo del gobierno federal, en el tema del agua que se tome en cuenta las necesidades en el Estado y eso nunca lo dejó de ver Juan Carlos, el problema es cómo complicamos los temas, por las faltas de comunicación”.

“No basta el trabajo del Bienestar, también Morena debe llegar”

Proveniente de una familia fundadora de Morena en el país, Bertha expresó, tras la derrota electoral el pasado 6 de junio y la no participación en la consulta popular por parte de los chihuahuenses, que el problema en lo electoral no se soluciona con operativos el día de la elección, “esto nos deja aprendizajes de la necesidad de fortalecer el trabajo en territorio y desde dos puntos de vista, el más importante, desde el partido (Morena) que no basta con el trabajo de territorio del gobierno federal, con tener muchos más beneficiarios o fortalecer los programas sociales para que la gente se dé cuenta que es mejor un partido que otro”.

El trabajo territorial del partido es igual de importante, aseveró, y hace falta que se haga trabajo con tiempo, no en el periodo electoral ni el día de la elección, “que se fortalezcan los liderazgos políticos que hay en los municipios, en las regiones; y desde el punto de vista del gobierno federal que se fortalezca la presencia de la 4T en el territorio, lo cual nos hemos dado cuenta no se logra cien por ciento con tener los programas sociales, también hace falta gente que tenga presencia con liderazgos”.

Sobre la renovación de Morena en Chihuahua, fue enfática al decir que las divisiones “no nos llevan a ningún lado, ni en el gobierno no se diga en el partido, lo que generan es justo tener bajas importantes en la elección y que esto se logrará si entramos en una etapa de conciliación entre el gobierno y el partido, no dejar de lado que es igual de importante también el trabajo del territorio que hace el partido”.

Vacunados, 2.7 millones de chihuahuenses

Un 83% de la población mayor de 18 años en el estado ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19, por lo que en total se ha inoculado a 2.7 millones de personas, informó Bertha Alcalde Luján, delegada de los Programas del Bienestar en Chihuahua, quien dejará el cargo como titular de la dependencia federal tras permanecer nueve meses.

Hasta el momento, el grupo en que se han aplicado más vacunas es el de 18 a 29 años, con 414 mil 381; a éste le sigue el de 40 a 49, con 400,300; posteriormente el de 30 a 39 años con 383,154; el de 50 a 59 años, con 355,712; 60 años y más, con 302 mil 552 personas vacunadas.

"En todos los municipios se han hecho jornadas de vacunación, y a finales de agosto se espera superar las tres millones de vacunas en el estado", puntualizó, y agregó que tras concluir las segundas dosis de todos los grupos de edad (mayores de 18 años) se abrirán jornadas extraordinarias para aquellas personas que por algún u otro motivo hayan quedado rezagadas.

Agregó que se ha tenido una gran respuesta en el grupo de jóvenes de 18 a 24 años, quienes en la capital han recibido la primera aplicación, y en próximas semanas estarán completando el esquema.

De igual forma, Bertha Alcalde explicó que por el momento no se sabe cuándo se comenzará la inmunización de personas menores de 18 años, pues de momento no se ha aprobado alguna vacuna en el país.

“Viene un periodo para organizar jornadas para personas rezagadas, en tanto que para menores de 18 años aún no se sabe cuándo se iniciará, y por ahora sólo nos queda pendiente una parte pequeña de la población de Jiménez, Delicias, Saucillo, Camargo, Cuauhtémoc y Namiquipa, pues en los demás municipios se concluye esta semana”.

Sólo de Bienestar –refirió- participan en las brigadas mil 100 personas en el estado y sólo en la capital hay más de mil voluntarios, entre estudiantes y personal de distintas empresas, como la industria maquiladora, puntualizó.

Incorporación de adultos de 65 a 67 años

Con la finalidad de beneficiar a más adultos mayores, la Secretaría del Bienestar lleva a cabo el “Macro operativo para adultos de 65 años y más”, en el que comenzó con la inscripción a personas de 65 y 67 años, que podrán recibir la pensión de 3 mil 100 pesos bimestrales, que anteriormente sólo contemplaba a 300 mil personas de 68 años y más.

“Esto se va a ir haciendo a través de distintas etapas y conforme al presupuesto que se reciba, y la meta para el estado es de aproximadamente 64 mil adultos mayores, de los cuales se espera incorporar 11 mil al cierre de agosto”, agregó la entrevistada.

Señaló que sin duda uno de los grandes retos en el programa de becas para adultos mayores es la organización de entregas de los apoyos, por lo que se habilitarán nuevos locales en la capital del estado para evitar las enormes filas de quienes acuden por su pensión, además de que se reforzará la orientación a estas personas, pues muchos trámites pueden hacerse vía telefónica, o electrónica.

“Me voy contenta del estado, contenta por qué primera me ha dejado sorprendida enormemente la entrega, la capacidad de trabajo de los servidores de la nación y el equipo de territorio, ahora con la vacunación lo hemos visto, compromiso tras compromiso, la gente trabaja mucho, y no es cualquier chamba, es gente que está comprometida con el proyecto y es por eso que creo que esto saldrá adelante”, dijo la próxima directora jurídica de la Cofepris.

Con información de Velvet González