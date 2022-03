Bienes de Aras rondan los 700 millones de pesos: fiscal

El fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, dio a conocer que el monto de los bienes asegurados a la empresa Aras Investment Business Group, están valuados en 700 millones de pesos, por los más de 80 bienes inmuebles que ha asegurado la Fiscalía General del Estado desde hace casi cinco meses.

Aunque de nueva cuenta decidió reservar comentarios sobre el destino de los bienes en el estado, solo comentó que los mismo tienen un valor cercano a los 700 millones de pesos, pero que continúan investigando sobre esta empresa que presuntamente defraudó a cientos de familias en el estado.

Sobre el destino que van a tener los bienes de la empresa Aras, el fiscal general refirió que no tenía comentarios sobre estos hechos, por lo cual no se informó sobre si mantienen o no asegurados los bienes luego de que se cumpliera con el plazo del aseguramiento.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Entre las labores que ha llevado a cabo la Fiscalía General del Estado, durante este día, fue un nuevo aseguramiento de otro domicilio ubicado en el municipio de Parral.