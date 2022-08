Bienes de Aras se están repartiendo a personas cercanas de FGE: Armando Gutiérrez

A días de que se inicie la judicalización de 300 carpetas de investigación en contra de tres presuntos fundadores de Aras Investment Business Group, el exdirector de la empresa Armando Gutiérrez Rosas, emitió un mensaje en el que advierte que los bienes se están repartiendo entre unas cuantas personas cercanas a la Fiscalía General del Estado.

Dentro del mensaje, afirma que el grupo Aras, se une a la petición de los accionistas para la destitución del Fiscal de Chihuahua Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, por sus constantes "entorpecimientos" al proceso para encontrar soluciones a lo que llaman tropiezo financiero de la mencionada empresa.

En la carta elaborada por Armando Gutiérrez, y que fue difundida por sus abogados, menciona que la retención ilegal de los inmuebles propiedad de los accionistas, es mayor al tiempo establecido por la ley, deteriorando los mismos y alentando además de dar tiempo para que personas ajenas a los accionistas se apropien de los inmuebles con procesos poco claros.

"Se enfocándose en la promesa de judicalización y violentando los derechos de los socios de grupo ARAS, no respetando sus amparos ni la ordenanza de jueces de distrito, desviando la atención a través de la información que envía a los medios de comunicación para beneficios personales y no el de los accionistas, además de las constantes llamadas para presionar a los accionistas a meter una querella en contra de la empresa, lo que dificulta cada vez más el proceso" afirma el mensaje.

Refieren que tras los aseguramiento, se permite la invasión de los inmuebles para habitarlos además para obtener objetos de valor que constantemente desaparecen en las revisiones periódicas que sin fundamento se realizan.

De igual manera, comparten que los vehículos confiscados no han pasado a manos de los accionistas, estando poco clara la ubicación de los mismos y algunos ya no están en su inventario como hacen referencia a un vehículo Mercedes rojo que se liberó a un tercero.

"Otro punto muy importante es la no repartición del dinero perteneciente a los accionistas, confiscado en las distintas instalaciones de la empresa, tanto el reportado como el no reportado en las actas correspondientes. Cabe señalar que se ordenó el congelamiento de cuentas que han sido mermadas cada vez por diversas autoridades y personas ajenas a la empresa" continúa explicando.

Menciona en el texto que durante el brindis de año nuevo la promesa fue entregar las cabezas de los socios de la empresa, pero en ningún momento repartir lo que corresponde a los accionistas, buscando solo el beneficio propio y de personas que no son parte de los accionistas, metiendo sus querellas con algunos documentos fabricados y que sean los beneficiados de todos los activos conocidos y no conocidos que Fiscalía Zona Centro tiene en su poder y que "poco a poco se van dilapidando a personas ajenas"

"Ocultar pruebas importantes para llevar a cabo de mejor manera las audiencias en donde se exponen los destinos de los dinero y la ruta del dinero de la empresa además de los reportes emitidos por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) donde se expone que no hay delito en el manejo del dinero y están claras las rutas y destinos, de igual manera la evidencia de los proyectos ejecutados y comprobantes de pago relevantes para el proceso. Tampoco se han llevado a cabo los procesos de las denuncias, demandas y querellas de la empresa ARAS contra particulares que abusaron de la confianza, lo que permitiría recuperar más capital para los accionistas, algunas ya con un par de años y sin avance" agrega.

Comparan que el proceso en contra de Aras Investment ha sido algo similar a la investigación conocida como expedientes X, donde se produjeron testimonios (algunos obligados) y donde se privó de la libertad a gente inocente, perdiendo uno de ellos la vida.

"No busca llegar a una solución, busca crear caos para en la opacidad beneficiarse unos cuantos y no lo accionistas de la empresa" indica la carta.

Reitera que el Grupo ARAS jamás se ha negado a entregar lo que corresponde a sus accionistas y que siguen trabajando a pesar de todas las trabas y obstáculos para que no suceda de esa manera, "tan es así que no hay ni un solo mes donde no se haya pagado a algunos accionistas, de lo cual los mismos accionistas son testigos".

El ex Ceo de Aras indica que quieren reiterar que no se cometió ningún delito ya que no hubo desvíos ni desfalcos como presumiblemente lo quieren hacer creer y de esa manera lo menciona la CNBV en su reporte, pero que se ha buscado generar más espectáculo y desviar la atención para poder desaparecer con los activos de los accionistas, por lo que se atraviesa en realidad es una situación financiera adversa la cual con trabajo en equipo se va a superar.

"Lo que debió ser un acuerdo entre particulares de una empresa hace casi un año se ha visto ensombrecido por intereses particulares que vieron la oportunidad y no la dejaron escapar, generando odio de los accionistas a su empresa, impidiendo a las partes a llegar a un acuerdo, teniendo la intención de llevar este proceso por años sin que los accionistas obtengan algo del capital que les corresponde" agregó.

Pidieron a las autoridades que sean los mediadores directos entre la empresa y sus accionistas, que han sido perjudicados por terceros que solo quieren beneficio particular y no de los accionistas.