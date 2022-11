Bienvenido Adán Augusto pero que respete a los chihuahuenses: Maru Campos

El secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López, es bienvenido al estado de Chihuahua, siempre y cuando respeto a los chihuahuenses.

Así lo dijo la gobernadora María Eugenia Campos, en relación a la visita a esta entidad, del titular de la Segob, la cual está programada para este martes ocho de noviembre.

La mandataria mencionó que el principal planteamiento que se le realizará a Adán Augusto López, es que, si la Federación no tiene posibilidades de apoyar al estado de Chihuahua en materia presupuestal, pues por lo menos, que no le quiten recursos a la entidad.

“Yo creo que es importante pedirles que se respete al estado de Chihuahua, que se respeten los pronunciamientos que se hacen en cuanto a materia de inseguridad, en cuanto a lo que los gobiernos de los estados estamos haciendo”, subrayó.

En este sentido, expresó que, en el caso de Chihuahua, el gobierno estatal está realizando un esfuerzo muy grande en lo que refiere a estrategias, a tecnologías, en la implementación de programas de prevención, en la dignificación de los cuerpos policiales, entre otras cosas.

“Cómo no dijeron antes que Chihuahua estaba mal en materia de seguridad, no dijeron nada cuando El Chueco andaba como sin nada por la Sierra Tarahumara, no dijeron nada cuando los índices delictivos estaban 20 por ciento más altos de lo que están ahora; se ve a todas las luces que hay que reconocer lo que el gobierno del estado, no por la gobernadora sino por los funcionarios y los ciudadanos, todos hemos hecho por el estado en materia de seguridad”, puntualizó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La jefa del Ejecutivo estatal, mencionó que entabló comunicación con el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López, quien le hizo saber que las puertas del estado están abiertas, así como una gobernadora y una autoridad dispuesta, siempre y cuando se respete a los chihuahuenses.

Campos Galván, adelantó que el funcionario federal encabezará una reunión con líderes sociales y representantes de la sociedad civil, para lo cual el DIF Estatal facilitará las instalaciones del Museo Semilla, lo que es una muestra de la disposición del gobierno estatal para atender el titular de la Segob.