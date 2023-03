Bloquea DiDi a chofer y da información a autoridades, tras denuncia de abuso sexual

Luego de que se diera a conocer una agresión sexual de parte de un conductor de la plataforma de DiDi, la empresa en cuestión aseguró que tendrán cero tolerancia para los casos de agresión sexual en el que se involucren personal de esta plataforma de transporte.

"DiDi tiene cero tolerancia ante cualquier caso de agresión sexual, ninguna mujer debe ser vulnerada en su día a día, y lamentamos que esta situación haya ocurrido" fue parte del mensaje generado a El Heraldo de Chihuahua de parte de Gabriela Herrera Tapia de la agencia de medios encargada de la comunicación de DiDi México.

Chihuahua Caso Ximena: Todo lo que sabemos sobre la mujer fallecida en el hotel Cortez

Se trata de una joven de 27 años de edad, quien tomó un vehículo privado a las 5 horas de la mañana, donde un sujeto de la plataforma de DiDi luego de circular por varios minutos intentó abusarla sexualmente, a lo que ella se negó y forcejearon por varios minutos.

Por estos hechos, la mujer interpuso una denuncia el día 12 de marzo, y explicó que los hechos ocurrieron al norte de la ciudad en el trayecto de Venceremos a colonia Ruiz Massieu, por lo que entregó información y todo lo indispensable para que capturen al responsable.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"Desde que recibimos el primer reporte, el equipo especializado de seguridad dio máxima prioridad al caso e inició las gestiones correspondientes, como resultado, el conductor ha sido bloqueado. Atenderemos todas las solicitudes de información que nos hagan las autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en las investigaciones" fue parte del mensaje y postura de la empresa.

La Fiscalía Especializada de la Mujer, se encuentra trabajando para dar con el paradero del responsable, a fin de que pueda ser presentado ante un juez de control por los hechos que le acusa una de las clientas que intentaba llegar a un destino a través de esta aplicación.

La víctima de los hechos, refirió que le había tocado vivir una experiencia que jamás le desearía a nadie, "este conductor de la plataforma DiDi intento abusar sexualmente de mi, me tocó todas mis partes por debajo de mi ropa, por más que intente evitarlo me tenía sometida estando encima de mi, físicamente me encuentro bien, psicológicamente estoy hecha pedazos" fue parte del mensaje que publicó en redes sociales y después formalizó ante la Fiscalía General del Estado.