Bomberos controlan incendio en torre de departamentos de Distrito 1

Un importante operativo generó el avistamiento de humo y llamas en el piso 15 de uno de los edificios residenciales de la zona de Distrito 1, en el periférico de la Juventud, hasta donde se trasladaron los héroes sin capa, en los vehículos apropiados para contener el fuego.

El subdirector de Bomberos, Juan Manuel Morales, explicó que al llegar, el personal de Mantenimiento del edificio había contenido el fuego con extintores, por lo que no se activó algún mecanismo de desalojo, ni se presentaron situaciones de humo en el interior del edificio, y por consiguiente, no hubo personas afectadas en su integridad física.

El jefe de Bomberos, explicó que las llamas se debieron a una falla mecánica de un aparato para controlar el clima, y que fue rápidamente sofocado y liquidado. Sin embargo, se verificó toda la instalación, incluyendo la cuestión eléctrica, para comprobar que todo estuviera controlado y fuera de cualquier riesgo.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“La bomba del agua y el cartón, se humedece el aparato, se comienzan a incendiar y de ahí se genera la situación. De la parte donde está el aparato de aire, está a la vista hacia el periférico de la Juventud y fue donde el compañero detecta el humo y el fuego y hace el reporte. Acudimos, y el personal de Mantenimiento del edificio había tenido controlado el fuego con extintores. Procedimos a verificar a inspeccionar todas las áreas y ya no había ningún problema. Se bajó la corriente eléctrica de ese aparato, y pues ya está todo controlado”, afirmó Juan Manuel Morales.

Chihuahua

Acotó que el personal de Protección Civil Municipal, acudieron al lugar para verificar lo correspondiente a la normatividad aplicable a ese sentido.

“No hubo evacuación del edificio, nos comentan que no activaron su protocolo de evacuación, debido a que pronto fue correctamente controlado. Nos indican que había dos elementos de Mantenimiento en el piso 15, solo que el aparato está en el exterior del edificio, y por eso no se percibió humo adentro de los cuartos. Se verificó el cuarto a donde conecta ese aparato, y no se localizó humo, no hubo personas intoxicadas ni lesionadas”, refirió Morales.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

El jefe Morales, acotó que esta es la segunda ocasión en la que el Departamento de Bomberos acude a Distrito 1 recientemente, ya que hace unos días por el incendio de un camastro en la parte superior de un edificio.

“Entonces, estaremos atentos a estos foquitos rojos, que se nos están incendiando en estas áreas, estamos platicando con Protección Civil Municipal y a su vez, todo lo concerniente a medidas y normas de seguridad, en esta área de Distrito 1, para que quienes vienen por trabajo, negocios o turismo, estén seguros y estén tranquilos”, finalizó.