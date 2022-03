Bonilla contesta a Garfio: "No debe existir impunidad en instancias que administramos"

El presidente municipal Marco Bonilla, declaró que “no debe existir impunidad en las instancias que administramos y debemos impartir justicia; creo que debemos ser el ejemplo para la sociedad”, con respecto a las declaraciones del exalcalde Javier Garfio Pacheco, sobre la rueda de prensa que llevó a cabo este lunes.

“Yo creo muy importante el tema de que no debe existir impunidad en cuanto a quien cometa un delito y no sea juzgado y sentenciado, pero tampoco no debe existir impunidad en las instancias que administramos y debemos impartir justicia; creo que debemos ser el ejemplo para la sociedad” comentó el edil.

El exmandatario Garfio Pacheco, declaró en rueda de prensa que supuestamente había sido condicionado a declarar en contra del exgobernador César D. para su liberación en octubre del 2017 por parte de la administración, por lo que interpondrá una denuncia en contra de los funcionarios de dicha administración.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“En este caso serán las instancias judiciales quienes determinen esta situación, sobre todo si se respetó o no el debido proceso, pues muchas veces, lamentablemente actores políticos se creen quienes dictan o juzgan y no, las letras están inscritas en las leyes y en la constitución de nuestro estado”.