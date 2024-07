Brinda Nancy Barragán la plática "Retos de la Mediación dentro del Sistema de Justicia en México"

La finalidad de los mecanismos es la búsqueda de la verdadera justicia, y a través de la justicia colaborativa, la mediación busca un ganar-ganar, expuso la doctora Nancy Barragán Machado, en su plática "Retos de la Mediación dentro del Sistema de Justicia en México", organizada por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Regional del Norte.

Expuso que entre los retos de la mediación en el Sistema de Justicia en México, se encuentra el buscar que más personas accedan en verdad a la justicia, y destacó que este método fomenta un entorno de aceptación, aprendizaje y respeto mutuo.

La doctora Nancy Barragán Machado, es licenciada en Derecho con especialidad en Mediación y Gestión de Conflictos por el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua; maestra en Humanidades por la UACH; Doctora en Educación, Artes y Humanidades por la UACH; diplomada en facilitación de Juntas y Círculos Restaurativo.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Ha realizado diversos cursos y talleres en Derechos Humanos, Dignidad Humana y Perspectiva de Género.

Actualmente es facilitadora certificada número O13 por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, así como certificada en competencias laborales bajo los estándares de conciliación para la solución de conflictos en

materia laboral, así como para la Solución de Conflictos mediante técnicas de neuro-negociación.

La ponente explicó que también se busca que el diálogo, que se atiendan realmente las necesidades de las personas y que se eduque para contribuir a una cultura de paz.

Señaló que en el Sistema de Justicia en México, la mediación se puede diferenciar en que las personas puedan resolver por sí mismas el conflicto, y esto es, ser que autocompositivo.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Señaló que el abogado colaborativo, no busca la negociación del pasado, donde incluso se valían de acciones desleales para obtener lo que una sola parte deseaba.

Explicó que los mediadores, son quienes buscan la verdadera justicia, y que "no es algo menor, el hecho de ser una persona mediadora, pues a veces es más fácil hacer como experto que escuchar lo que las personas quieren".

La doctora Barragán explicó que cuando las personas tienen un conflicto, y dialogan, ponen en práctica un acto de valentía, pues al hablar de frente, se dan cuenta que existían prejuicios que no permitía hablar y llegar a un acuerdo.

Añadió que la mediación es más que un método, aunque se ha visto como la búsqueda de la despresurización del conflicto, esto no es así, ya que esa despresurización existe pero como un efecto.

Además, expuso, que la mediación no es algo particular de lo legal, pues puede haber mediación escolar, penitenciaria, etc.

Señaló que dentro de los derechos humanos todas y todos, tenemos el derecho a una justicia rápido y expedita.

Durante la plática se expuso que la mediación es un proceso voluntario, flexible y participativo, "que busca resolver los conflictos mediante el diálogo y la colaboración, en lugar de la confrontación"

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Además, a través de la intervención de un mediador imparcial, las partes enfrentadas tienen la oportunidad de trabajar de forma conjunta hacia un acuerdo que satisfaga sus necesidades y promueva una resolución "pacífica y equitativa de sus diferencia"

La doctora Nancy Barragán, se desempeñó como abogada litigante en materias civil, mercantil y familiar por más de 15 años.

Es docente y capacitadora en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos para diversas organizaciones, tribunales y universidades públicas y privadas desde hace nueve años. También es instructora para la asociación empresarial Desarrollo Económico de Ciudad Juárez desde el programa Competitividad Laboral y cuenta con registro oficial de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como capacitadora externa en temas de medios alternos de solución de Conflictos, justicia restaurativa y prevención de violencia laboral.

Actualmente, se desempeña como consultora de la Barra Americana de Abogados, así como es socia y docente del Instituto Internacional en Estudios de Justicia y Restauración.