Busca abogado de Aras evitar juicio penal mediante acuerdo conciliatorio con afectados

El abogado de la empresa Aras Investment Business Group, Jorge Emilio Hernández Mata, consideró, que ante el anuncio de judicializar otra carpeta de investigación con 300 víctimas, estos hechos no han servido para el beneficio de los afectados y por lo cual apuestan a que puedan llegar al final del conflicto, a través de un acuerdo reparatorio a través del Instituto de Justicia Alternativa en el Tribunal Superior del Estado.

“Creo que no se está logrando nada con la judicialización, seguimos igual, judicializaron primero 14, detuvieron a tres personas, judicializaron 300, ¿y qué ha pasado con la gente?, seguimos igual, creo que el camino adecuado es el Instituto de Justicia Alternativa, en lugar de andar judicializando, es mejor acercarse a arreglar y más porque mi cliente, tiene la disposición de que se llegue al arreglo con la gente” comentó el abogado.

Compartió que el camino para resolver el conflicto con los afectados por la empresa Aras, podría ser la justicia alternativa, ya que considera que en esta vía se podría resolver en un periodo de meses y en el tema penal, podría tardar entre dos a tres años, si ninguna de las partes interpusiera recursos de apelación o amparos durante el proceso.

“Son dos o tres años de juicio, apenas vamos en la etapa de vinculación, faltan amparos, creo que el camino correcto es la consolación, falta ver los detalles para poder llevar a cabo las mediaciones y poder iniciar con este procedimiento” aseguró el representante de la empresa financiera.

Dijo que para poder llegar a un acuerdo en la justicia alternativa, buscará reunirse con la Presidenta del Poder Judicial, Myriam Hernández, para buscar la forma en que pueda recibir a los afectados en algún día programado, con cierto número de personas por día y otros detalles de logística que permita avanzar en los convenios.

Jorge Emilio Hernández informó que desde hace varios días ya entabló una conversación con la secretaría particular de la Magistrada Presidenta, pero que por cuestiones de agenda no ha podido reunirse con ella, ya que incluso comentó que en los últimos días se encontraba fuera de la ciudad y por lo cual no se ha concretado una reunión para tratar el tema.

“Nada más esperamos que por razones de su agenda me reciba, para empezar a darle al trámite, la intención es para que a través de ellos podamos tratar cualquier asunto, donde el instituto de justicia alternativa cite a las personas, se haga el acuerdo a través del mediador y que sea emitido a un juez para que se avale, como son muchas personas, necesitamos estar en coordinación para que nos abran los espacios” declaró.

El abogado también dijo que con la reunión se pueden determinar unos detalles de logística para no saturar al Poder Judicial en sus funciones y para poder avanzar en los acuerdos que se puedan plantear con cada uno de los afectados, lo cual será signado ante un mediador de este instituto de justicia.