Busca Joss Vega llevar su vocación de servicio al Congreso del Estado

La candidata a diputada local por el Distrito 15, Jocelyn Vega, expresó que desde su crianza se le inculcó el apoyo hacia sus semejantes, lo que la llevó a tener la vocación de servicio que la caracteriza actualmente.

“Siempre he tratado de ayudar y apoyar a mis semejantes, en cualquier ámbito de mi vida lo he hecho, amistades, familia, equipo de trabajo, etcétera, es la crianza que tuve, así me educaron”, aseveró.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

La candidata de la coalición Juntos Defendamos a Chihuahua, agregó que, en el año 2013, cuando comenzó a trabajar en el Congreso del Estado, descubrió que desde ahí se puede ayudar, se puede mejorar la vida de las personas.

Foto: Equipo de campaña de Joss Vega

Jocelyn Vega, destacó que ese es uno de los motivos para buscar la representación legislativa del Distrito 15, y que de esa manera pueda incidir en un número aún mayor de personas ya sea en toda la ciudad y todo el estado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La abanderada por el PAN, PRI y PRD, destacó que todas las acciones de gobierno y todas las leyes que emitan los congresos, deben tener perspectiva de género, por eso las mujeres juegan un papel fundamental al momento de ocupar los cargos públicos.

“Debemos participar de la toma de decisiones, porque sólo nosotras vamos a poner sobre la mesa la forma en que enfrentamos las diversas problemáticas”, enfatizó la candidata por el Distrito 15 con cabecera en la ciudad de Chihuahua.