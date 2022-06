Busca la Secretaría de Seguridad Pública Estatal aspirantes para la Policía Minera

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado por medio de la Dirección de Seguridad Bancaria, Comercial e Industrial busca a personas con experiencia en corporaciones policíacas para sumarlos a la Policía Minera.

Si cuentas como experiencia en la extinta Policía Federal, de la Policía del Estado o corporaciones de Policía Municipal, se te invita a conformar el Departamento de Policía Minera.

Si deseas postularte requieres 6 fotografías tamaño credencial a color con fondo blanco, no olvides escribir tu nombre detrás de cada foto; 3 copias de acta de nacimiento (Por ambos lados); 3 copias del CURP; 3 copias del RFC expedido por el SAT.

Además de Original y 2 copias tanto del certificado de no antecedentes penales como de no antecedentes policíacos; 3 copias de Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública; 3 Copias de Titulo, Carta de pasante, Certificado o relación de estudios.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por último es necesario presentar 3 copias del certificado de terminación de la academia y cursos operativos (Solo para operativos); 3 copias del Currículum Vitae y 3 copias de cartilla y hoja de liberación del SMN.

Para quien requiera más información la SSPE pone al servicio el número de teléfono siguiente 614-429-33-00 en las extensiones 10547 y 10789 o al correo electrónico ces.div.bci@gmail.com.