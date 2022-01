Busca Unión de Empresarios subir aforos al 80% con Certificado Covid

La Unión de Empresarios de Alimentos y Bebidas en Chihuahua, propuso que como en otros estados y países, se solicite el Certificado Covid para ingresar a lugares públicos en Chihuahua, pudiendo con ello aumentar aforos al 80 por ciento.

Mauricio Gutiérrez Maure, uno de los representantes de la Unión de Empresarios, dejó en claro que la propuesta de pedir el certificado de vacunación para cualquier sitio público, no surgió de dicho organismo, sino que esta medida ya se ha empleado a nivel nacional e internacional.

“El certificado no es solo para los restaurantes y los bares, es para cualquier sitio público. Para cines, plaza comercial, supermercado, se está pidiendo este certificado”, dijo y añadió que a eso se sumó una petición de que se permita ingresar el 80% de aforo a las empresas de cualquier gremio.

Quien es propietario del restaurante y cantina “La Regina”, expuso que es evidente el problema de salud que prevalece, pero que también se está en un problema económico-financiero a causa de la pandemia, y que por ello que la intención es minimizar la problemática.

El entrevistado reconoció que la vacuna no te exenta de contraer el virus, pero que sí disminuye la gravedad de la enfermedad. “Hay muchos casos que han salido infectados pero sin hospitalización, y esto permite darle la posibilidad a los casos de gravedad puedan tener un espacio en los hospitales”, señaló.

El empresario compartió que él estuvo infectado por el virus sintiendo los síntomas únicamente por un día; sin embargo, esperó dos semanas para reincorporarse a sus actividades, tras obtener la prueba negativa.

“Esta propuesta va a ser decisión de las autoridades. Yo no voy a ser quien diga que sí o no; y sí debemos precisar que no es solamente para los bares, sino para cualquier lugar público. Se trata de fomentar que se vacunen todos para no caer de gravedad a un hospital, y podamos tener un aforo realista para nuestras empresas porque con un 30% de aforo pagando el 100% de impuestos, no podemos llevar nuestros negocios como se debe”, abundó.